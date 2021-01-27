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【英國疫情】死亡人數突破10萬 約翰遜稱會負全責

環球社會熱點 11:08 2021/01/27

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約翰遜對英國疫情中的死者致以深切哀悼，並指他會為英國政府抗疫行動負全責。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國有超過10萬人死於新冠肺炎。英國首相約翰遜於疫情記者會上表示，英國新冠肺炎疫情帶來的傷痛難以計算（hard to compute the sorrow）。約翰遜對英國疫情中的死者致以深切哀悼，並指他會為英國政府抗疫行動負全責。

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約翰遜（Boris Johnson）周二（26日）表示，英國錄得超過10萬名新冠肺炎死者，對在疫情中喪失親人的國民致以深切哀悼。約翰遜形容國家正處於最艱難的階段，又承諾會盡全力控制疫情。

約翰遜更表示願意負全責：

當然我作為總理，我對政府所作的一切行動負全部責任。

（Of course as I was Prime Minister I take full responsibility for everything that the Government has done.）

約翰遜向國民保證，當英國成功度過疫情危機後，國家會團結起來紀念於疫情中死去的所有人，同時表揚一眾殉職的前綫醫護人員。約翰遜又表示，當新冠疫苗最終幫助英國擺脫疫情後，英國政府將汲取教訓並就這次疫情進行反思。

責任編輯：鄭錦玲

 

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