【英國疫情】死亡人數突破10萬 約翰遜稱會負全責

新冠肺炎疫情全球大流行,英國有超過10萬人死於新冠肺炎。英國首相約翰遜於疫情記者會上表示,英國新冠肺炎疫情帶來的傷痛難以計算(hard to compute the sorrow)。約翰遜對英國疫情中的死者致以深切哀悼,並指他會為英國政府抗疫行動負全責。

約翰遜(Boris Johnson)周二(26日)表示,英國錄得超過10萬名新冠肺炎死者,對在疫情中喪失親人的國民致以深切哀悼。約翰遜形容國家正處於最艱難的階段,又承諾會盡全力控制疫情。

約翰遜更表示願意負全責:

當然我作為總理,我對政府所作的一切行動負全部責任。

(Of course as I was Prime Minister I take full responsibility for everything that the Government has done.)