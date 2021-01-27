【大行報告】歐舒丹第三財季業績改善　三大行即時調升目標價維持「買入」評級

歐舒丹(00973)公布，截至去年12月底止首9個月，錄得銷售淨額約11.89億元(歐元，下同)，按年跌8.93%。按固定滙率計算，銷售淨額跌5.4%。單計第三季度，錄得銷售淨額約5.73億元，按年跌1.05%。按固定滙率計算，銷售淨額增長4.3%。股價今早曾急升逾18%。

三間大行，花旗、麥格理及野村亦即時調升其目標價，最高更睇到24元。其中，野村指，歐舒丹第三財季銷售進一步改善，各品牌銷售亦見彈性，核心品牌、Elemis及Limelife分別錄3%、18.8%及7.8%的增長。而中國區銷售亦有明顯增長，按年增長28.9%，成最重要的銷售貢獻者。綫上表現亦有增長，銷售按年增長62.1%，佔整體銷售35.4%。



該行料第四財季銷售將延續第三季趨勢，維持對2021財年銷售跌3.6%的預測。考慮到第三財季銷售勢頭正面，管理層亦將經營利潤率預測升至10%至11%(此前預測為5%至7%)，相信升勢是由於由傳統渠道轉向綫上，利潤有所提升，加上亞洲區銷售表現強勁，而當地利潤亦較高，故將對公司2021財年的經營利潤率預測升至10.3%。

大行對歐舒丹評級及目標價：

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