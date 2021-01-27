日男收新冠肺炎確診通知書　信背印殯儀廣告引崩潰

日本大阪市針對新冠肺炎確診患者寄出通知書，有市民變到後，發現信背印有殯儀廣告後，受到打擊。

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綜合媒體報道，日本大阪市一名30男子在1月中旬發燒，經檢驗後證實確診新冠肺炎，並選擇在家療養。該名男子在數日後收到由保健福祉中心寄出的郵件，主要為勸告書、在家療養及諮詢聯絡方式等相關文件。然而，他發現該信件的背面印有殯儀館「公益社」的廣告後，受到非常大的打擊。

該男子指出，自己看到這個廣告後，感到無力和悲慘，彷佛自己被否定，而且每當想起時，便會忍不住流淚。他又指，希望大家理解，這個不小心的舉動，會令確診者的精神被迫到入絕境。

大阪市政府相關人事表示，為確保收入，便由2006年起刊登廣告，而「公益社」則於同年6月起加入，並不是有意針對新冠肺炎人士而發出，未來也會重新檢討信封的使用方式。是次寄出郵件的保健福祉中心負責人解釋一因只有一種信封，並沒有太注意廣告內容便使用。

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責任編輯：黎淑雯