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疫情刺激網上消費需求　Amazon將增設3000職位

環球政經 11:08 2021/01/27

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新冠肺炎疫情似乎未有遏止，但已經令不少行業大受打擊，陸續有企業宣布裁員，但也有公司展開招聘。大型電商平台Amazon計劃增設3,000個職位，並計劃在波士頓（Boston）開設辦公室。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

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據《CNBC》報道，Amazon計劃在未來幾年新增的工作崗位，用以支援公司的網絡服務、機械人技術、智慧型助理Alexa及Amazon的醫藥團隊等。是次主要招聘將專注於軟件研發、人工智能（AI）以及人力資源及財務等人才。

Amazon表示，已於波士頓海港區租用一座17層高的辦公大樓，以容納新員工。該座辦公室佔地630,000平方英呎將在2024年完工，當中設有辦公空間、實驗室、供員工使用的多功能公共區域以及兩個電影院等。

疫情期間，大眾多留在家中抗疫，而上網消費購買日常用品／非必需品的機會增加，從而刺激對電子商務需求。Amazon單是去年已增設超過40萬個職位，令全球總員工人數超過100萬名。

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責任編輯：黎淑雯

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