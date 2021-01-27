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【新冠肺炎】英國死亡人數破10萬　約翰遜：這是無法形容的悲痛

環球政經 17:43 2021/01/27

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新冠疫情繼續施虐英國，在周二（26日）共新增2萬宗感染，有1631人因新冠肺炎而死亡，而死亡人數更衝破10萬人，成為繼美國、巴西、印度及墨西哥後第五個死亡人數達10萬的國家。

首相約翰遜（Boris Johnson）發表電視講話，對逝者表示哀悼，並表示對政府所有政策負上責任。「政府已經做了所有應做的。」他表示對有國民失去至親感到難過，形容情況是一種無法形容的悲痛。

【新冠肺炎】英國變種病毒致命率較初始病毒高30% 約翰遜：當前疫苗仍然有效 【下一頁

受傳染力較強的變種新冠病毒侵襲，英國疫情在去年年末漸趨嚴峻，英格蘭自1月5日起便實施嚴格的封城措施。市民除了購買日用品、運動及工作外不得外出。類似措施亦在蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭部分地方實施。

  • 約翰遜表示死亡數字是一個無法形容的悲痛
  • 英國多處地方已實施封城
  • 英國首席醫務官惠蒂

英國首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）指出，感染數字亦在近期呈下降跡象，但留院及死亡人數依然很多。他相信，死亡人數在未來兩星期會逐漸減少。惠蒂認為變種病毒徹底地加速了英國的疫情，但相信封城將會舒緩嚴重的疫情。

預計約翰遜會盡快公布新的抗疫措施。

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撰文 : 張健兒

疫情 約翰遜 巴西 墨西哥 愛爾蘭 英國 印度 威爾斯 美國 蘇格蘭

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