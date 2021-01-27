【比亞迪股價】比亞迪高層減持套現2.4億人幣　股價挫6%

▲ 比亞迪遭高層減持

比亞迪 （01211） 披露，高級副總裁李柯擬減持比亞迪A股（深：002594），涉及100萬股，佔李柯所持A股總數比例8.39%，佔比亞迪總股本比例不多於0.04%。以比亞迪A股股價最新約240元人民幣，李柯套現約2.4億元人民幣。

比亞迪港股今早股價走弱，至上午10時，跌幅已達5.7%，暫報246.6元，成交16億元。比亞迪港股股價昨日已跌6%。

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比亞迪稱，李柯減持股份來自比亞迪首次公開發行前已發行的股份，減持主要因個人資金需求，強調李柯持有公司股份已有十幾年，「對公司的發展前景仍然充滿信心，仍將長期堅定地持有公司股份」。

據比亞迪以往披露，李柯於1970年出生，中國國籍，擁有美國居留權，1992年取得復旦大學計學學士學位，曾任職於亞洲資源，並於1996年9月加入比亞迪，歷任市場部經理、銷售總經理、比亞迪電子執行董事及行政總裁等職，現任比亞迪高級副總裁及比亞迪慈善基金會理事。

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編輯：麥德銘