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【阿里巴巴9988】螞蟻傳出售生物識別美企EyeVerify　螞蟻美國首個投資

新經濟追蹤 17:02 2021/01/27

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現時EyeVerify是螞蟻集團旗下全球身份識別平台ZOLOZ（螞蟻佐羅）的子公司。

外媒報道，阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團計劃出售旗下位於美國的生物識別安全公司EyeVerify。據兩名消息人士透露，螞蟻集團目標在今年上半年內出售EyeVerify，現正與美國的潛在買家進行談判。螞蟻集團發言人拒絕回應有關報道。

螞蟻上市觸礁後，馬雲首度露面，詳情可看﹕【下一頁】

螞蟻集團在2016年以1億美元（約7.8億港元）收購EyeVerify，該公司為螞蟻集團首間在美國投資的企業，該筆交易當時獲得美國外國投資委員會批准。

據官方網頁顯示，現時EyeVerify是螞蟻集團旗下全球身份識別平台ZOLOZ（螞蟻佐羅）的子公司。ZOLOZ的總部位於中國，主要為美國地區以外的顧客提供服務，而ZOLOZ US（即現時的EyeVerify）則由美國的員工分開運營。

Eyeverify官網內容顯示，ZOLOZ Global和ZOLOZ US由兩地員工分開管理。

EyeVerify為美國國內銀行等機構提供驗證用戶身份的技術服務，當中收集到不少敏感的個人資料。消息指，由於美國國內近日對數據安全問題日益關注，美國近月加強審查獲中國企業投資的美企如何應用商業數據。因此螞蟻集團計劃出售EyeVerify。

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編輯﹕賴奕羚

港股 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 阿里巴巴
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