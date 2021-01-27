【港股市況】恒生指數跌近200點後再轉升　滙豐、內銀撐市（不斷更新）

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【零售寒冬】歐舒丹L'Occitane上季銷售額跌1.1% 股價升16% 富瑞升目標價至26元
美股偏軟，道指跌22點。港股今早反彈，恒生指數開報29556點，升165點。中海油 （00883） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 續跌0.3%。
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即市走勢︰
【11：34】港股升幅擴大至近100點，報29487點。
【11：30】上證半日跌0.03%；深證跌0.08%；創業板指升近0.3%。
【11：13】中資電訊股反彈，中移動 （00941） 升1.4%；聯通 （00762） 升0.2%；中電信 （00728） 升1.9%。
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【11：00】中金上調美團 （03690） 目標價29%至426元，維持「優於大市」評級，惟美團跌近3%。
【10：54】中教控股 （00839） 挫一成，報16.26元，跌穿配售價16.6元。
【10：45】港股反覆，大市再度轉跌約50點。
【10：42】君實生物 （01877） 跌逾一成，低見72元。有報道指股東王樹君以每股82.12元至85元配售約950萬股H股，涉資7.8元至8.1億元，較昨日收盤價折讓5.6%至8.8%。
【10：30】大市最新升4點，報39395點。
【10：28】港股曾倒跌近200點，最新跌幅收窄至約60點，報29331點。
【10：19】內銀股逆市向上，建行 （00939） 升1.7%；工行 （01398） 升2.4%；中行 （03988） 升1.9%；農行 （01288） 升1.4%。中金報告指，維持未來一年A/H銀行上漲空間50%至60%的預測。
【10：09】保利協鑫 （03800） 破頂高見2.83元後，倒跌逾7%，低見2.28元；卡姆丹克 （00712） 跌近兩成，低見0.6元。
【10：09】港股跌幅擴大至逾100點，恒生指數跌106點，報29285點。
【10：08】美團 （03690） 最新跌半成，低見358.4元；騰訊 （00700） 跌逾2%，於700元水平上落；小米 （01810） 最新轉跌0.7%。
【10：04】港股跌約40點，報29351點。
【10：04】比亞迪 （01211） 跌逾6%，低見244.6元。比亞迪高級副總裁李柯擬減持公司最多100萬股A股。
【10：01】大市一度轉跌，恒生指數最新報29397點，微升6點。
【10：01】新經濟股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升1.7%；騰訊 （00700） 跌1.7%；美團 （03690） 跌4.4%；小米 （01810） 升0.7%。
【09：57】滙豐 （00005） 造好，滙豐股價升逾2%，高見43.15元。行政總裁祈耀年在英國國會外交事務委員會傳召時表示，在凍結流亡者戶口事件上，滙豐並無其他選擇，強調該決定只是遵從法律需要。
【09：54】港股升幅收窄至不足50點，報29439點。
【09：53】君實 （01877） 股價跌逾18%，低見72元。
【09：48】美團 （03690） 股價逆市跌逾3%，低見365.6元。
【09：46】大市早段升幅收窄至約100點，報29494點。
【09：44】四環醫藥 （00460） 升近15%，高見2.25元。四環醫藥公布，集團開發的注射用泮托拉唑鈉（40mg/支）已獲得中國國家藥品監督管理局頒發通過一致性評價藥品補充申請通知，取得第四批國家集中採購的申請資格。計及上述藥品，集團將有三個品種參加此次國家集採。
【09：41】歐舒丹L'Occitane （00973） 升逾12%，破頂高見21.85元。歐舒丹公佈財年第三季度業績，按固定匯率計算，上季銷售額按年增長4.3%至5.7億歐元（約54億港元）。
【零售寒冬】歐舒丹L'Occitane上季銷售額跌1.1% 9個月關44間店鋪
【09：36】昨日官媒新華每日電訊發表評論，警告市場要留意新能源汽車的「浮誇炒作風」，比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 跌逾1%；華晨 （01114） 跌近2%；長汽 （02333） 跌逾4%。
【09：32】中海油 （00883） 早段升幅擴大至逾6%，高見8.18元。中海油 （00883） 剔出指數成份股。MSCI於1月26日收市後，把中海油剔出ACWI全球指數及中國全股票指數；至於富時羅素將於1月27日把中海油，從全球指數及富時中國A50指數剔除。
【09：31】寶尊電商 （09991） 升32%，破頂高見125元。寶尊電商以總代價5000萬美元入股由港人創辦的iClick愛點擊iClick（美：ICLK）。
【電商股】寶尊5000萬美元入股港產iClick 寶尊港股升15%
【09：20】恒生指數開報29556點，升165點。中海油 （00883） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 續跌0.3%。
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【09：14】即月期指開報29595點，升150點或0.5%。
【09：02】人行開展1800億元人民幣逆回購操作，因有2800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1000億元人民幣。
【08：58】金沙中國委任Robert Glen Goldstein為新主席 創辦人月中辭世
【08：39】恒指黑期升235點，報29664點；道指期貨升21點，報30863點。
【08：20】中教控股 （00839） 配售1.22億股，配售價16.6元，較上日收市價18.08元，折讓近8.2%。
【08：05】首程控股 （00697） 配售2.1億股，配售價每股2.03元，較上日收市價2.25元折讓近9.8%，籌集4.26億元。
【07：55】維達 （03331） 去年公司權益持有人應佔溢利18.74億元，按年增加64.7%，每股基本盈利為1.565元，派末期息0.37元，較去年同期0.21元增加76.2%。
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，升0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報715.98元跌2.52元或近0.4%。
更多ADR收市︰
【07：30】美股偏軟，市場觀望聯儲局議息及拜登財政刺激計劃進展，道指收報30937點，跌22點；標指納指曾破頂，標指收報3849點，跌5點；納指收報13626點，跌9點。
港股ADR收報29597點，升205點或近0.7%。
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責任編輯︰梁浩碩