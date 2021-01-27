【恒指夜期】逾200億北水淨流入、恒指跌93點 恒指夜期跌66點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股調整未完，恒生指數高開低走，早段一度倒跌近200點後喘穩，最終收報29297點，跌93點，成交2551億元。科技股繼續回吐，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾3%及2%，ATMX僅阿里巴巴 （09988） 升2.6%。北水動力再度回復，全日錄得235.3億元淨流入。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【北水資金】高盛調升北水吸資規模近倍、料全年淨流入逾7000億 19隻港股或跑贏大市

【2021展望】中信里昂風水指數：港股8月見頂後調整、年尾再衝上

【快手科技IPO】快手孖展逾3000億、超額認購291倍 中銀恒生借爆額（不斷更新）

【新股IPO】微創心通醫療2160招股 孖展暫錄306億、超購120.8倍

【新股IPO】貝康醫療2170今起招股 一手入場費13818元

【綠色金融】港府發行25億美元綠色債券 首度發行30年期綠債

【資金流向】北水235億買貨為紀錄第二高 近69億掃騰訊、中移動重新吸資

即市走勢︰

【18：57】AXA僱員福利保險保障升級 免費新增「新型冠狀病毒住院現金保障」

【18：56】黑客攻擊致IKEA關店？ IKEA認伺服器不尋常惟無客戶資料外流

【18：55】恒期夜期跌66點，低水85點。

【17：45】藥明生物發盈喜 去年純利料增長至少65%

【17：44】恒期夜期反覆，現跌3%，報29276點，低水22點。

【16：30】即月期指收報29279點，跌166點或近0.6%，低水19點。

【16：10】恒生指數收報29297點，跌93點，成交2551億元。中海油 （00883） 逆市升6%；中移動 （00941） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾3%及2%。

【16：00】恒指U盤前跌47點，報29344點。

【15：48】寶峰時尚 （01121） 升一倍，破頂高見2.42元。

【15：32】港股尾市跌約35點，恒指報29355點。

【15：18】中移動 （00941） 升幅擴大至逾半成，高見47.95元。

【15：12】環球印館 （08448） 午後急瀉七成，低見0.059元。

【15：07】恒指午後好淡爭持，最新微升4點。

【15：00】內地股市向好，上證升0.1%；深證升0.4%；創業板指升0.7%。

【14：53】比亞迪 （01211） 跌幅收窄至1.3%，報258元，今早曾低見242.2元。內媒引述知情人士報道，比亞迪將於2022年推出新能源高端品牌，並將在全新平台開發產品，同時建設獨立的經銷商網絡。首款車型被命名為「海豚」，計劃2023年上市。

【14：48】國藥 （01099） 升幅擴至6%，高見20.1元。

【14：44】國藥 （01099） 升幅擴大至逾4%，高見19.78元。

【14：35】中國中藥 （00570） 中途停牌，停牌前報4.3元，升6.7%，成交2.4億元。消息指，國藥控股牽頭的財團計劃私有化中國中藥。

【異動股】中國中藥中途停牌經 傳國藥控股擬提私有化

【14：29】港交所 （00388） 偏軟，跌0.1%。報道指，隨著美國拜登政府上台，字節跳動亦離分拆部分業務在香港上市更進一步。

【抖音母企】字節跳動擬分拆抖音等業務香港上市 最新估值1.4萬億、去年營收倍增至2730億

【14：24】港股最新再度轉跌，恒指跌6點，報29384點。

【14：23】寶峰時尚 （01121） 升幅擴大至逾七成，破頂高見2.22元。

【14：14】大市升幅收窄至約10點，至29400點。

【14：06】港股午後曾升百點，最新報29475點，升83點。

【14：05】中海油 （00883） 午後升幅再擴大至逾6%，報8.1元，成交87億元。

【13：54】高盛：牛市樓市前景仍高度不明朗 看好具復甦概念兼估值低估的地產股

【13：09】寶峰時尚 （01121） 飈升五成，破頂高見2元。

【石Sir今日推介恒基發展 （00097） 話你知點解】（立即觀看）

【13：00】港股午後初段升約60點，報29451點。

【12：00】恒生指數半日升62點，報29454點，成交1565億元。中海油 （00883） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%。中資電訊股反彈，中移動 （00941） 升逾3%。

【11：55】大和上調美團目標至500元 美團優選已值5500億人幣？

【11：51】中資電訊股升幅擴大，中電信 （00728） 升逾4%；中移動 （00941） 升近3%；聯通 （00762） 升逾2%。

【11：34】港股升幅擴大至近100點，報29487點。

【11：30】上證半日跌0.03%；深證跌0.08%；創業板指升近0.3%。

【11：13】中資電訊股反彈，中移動 （00941） 升1.4%；聯通 （00762） 升0.2%；中電信 （00728） 升1.9%。

【11：13】貝康醫療做試管嬰兒基因檢測抽不抽？認購前需知的五大要點

【11：00】中金上調美團 （03690） 目標價29%至426元，維持「優於大市」評級，惟美團跌近3%。

【10：54】中教控股 （00839） 挫一成，報16.26元，跌穿配售價16.6元。

【10：45】港股反覆，大市再度轉跌約50點。

【10：42】君實生物 （01877） 跌逾一成，低見72元。有報道指股東王樹君以每股82.12元至85元配售約950萬股H股，涉資7.8元至8.1億元，較昨日收盤價折讓5.6%至8.8%。

【10：30】大市最新升4點，報39395點。

【10：28】港股曾倒跌近200點，最新跌幅收窄至約60點，報29331點。

【10：19】內銀股逆市向上，建行 （00939） 升1.7%；工行 （01398） 升2.4%；中行 （03988） 升1.9%；農行 （01288） 升1.4%。中金報告指，維持未來一年A/H銀行上漲空間50%至60%的預測。

【10：09】保利協鑫 （03800） 破頂高見2.83元後，倒跌逾7%，低見2.28元；卡姆丹克 （00712） 跌近兩成，低見0.6元。

【10：09】港股跌幅擴大至逾100點，恒生指數跌106點，報29285點。

【10：08】美團 （03690） 最新跌半成，低見358.4元；騰訊 （00700） 跌逾2%，於700元水平上落；小米 （01810） 最新轉跌0.7%。

【10：04】港股跌約40點，報29351點。

【10：04】比亞迪 （01211） 跌逾6%，低見244.6元。比亞迪高級副總裁李柯擬減持公司最多100萬股A股。

【比亞迪股價】比亞迪高層減持套現2.4億人幣 股價挫6%

【10：01】大市一度轉跌，恒生指數最新報29397點，微升6點。

【10：01】新經濟股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升1.7%；騰訊 （00700） 跌1.7%；美團 （03690） 跌4.4%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：57】滙豐 （00005） 造好，滙豐股價升逾2%，高見43.15元。行政總裁祈耀年在英國國會外交事務委員會傳召時表示，在凍結流亡者戶口事件上，滙豐並無其他選擇，強調該決定只是遵從法律需要。

【09：54】港股升幅收窄至不足50點，報29439點。

【09：53】君實 （01877） 股價跌逾18%，低見72元。

【09：48】美團 （03690） 股價逆市跌逾3%，低見365.6元。

【09：46】大市早段升幅收窄至約100點，報29494點。

【09：44】四環醫藥 （00460） 升近15%，高見2.25元。四環醫藥公布，集團開發的注射用泮托拉唑鈉（40mg/支）已獲得中國國家藥品監督管理局頒發通過一致性評價藥品補充申請通知，取得第四批國家集中採購的申請資格。計及上述藥品，集團將有三個品種參加此次國家集採。

【09：41】歐舒丹L'Occitane （00973） 升逾12%，破頂高見21.85元。歐舒丹公佈財年第三季度業績，按固定匯率計算，上季銷售額按年增長4.3%至5.7億歐元（約54億港元）。

【零售寒冬】歐舒丹L'Occitane上季銷售額跌1.1% 9個月關44間店鋪

【09：36】昨日官媒新華每日電訊發表評論，警告市場要留意新能源汽車的「浮誇炒作風」，比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 跌逾1%；華晨 （01114） 跌近2%；長汽 （02333） 跌逾4%。

【電動車】官媒：警惕新能源車浮誇炒作風 吉利新高轉倒跌

【09：32】中海油 （00883） 早段升幅擴大至逾6%，高見8.18元。中海油 （00883） 剔出指數成份股。MSCI於1月26日收市後，把中海油剔出ACWI全球指數及中國全股票指數；至於富時羅素將於1月27日把中海油，從全球指數及富時中國A50指數剔除。

【09：31】寶尊電商 （09991） 升32%，破頂高見125元。寶尊電商以總代價5000萬美元入股由港人創辦的iClick愛點擊iClick（美：ICLK）。

【電商股】寶尊5000萬美元入股港產iClick 寶尊港股升15%

【09：20】恒生指數開報29556點，升165點。中海油 （00883） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 續跌0.3%。

【螞蟻監管】阿里巴巴升逾3% 螞蟻集團可否重啟IPO？ 易綱：遵循正常法律程序會有好結果

【09：14】即月期指開報29595點，升150點或0.5%。

【09：02】人行開展1800億元人民幣逆回購操作，因有2800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1000億元人民幣。

【08：58】金沙中國委任Robert Glen Goldstein為新主席 創辦人月中辭世

【08：39】恒指黑期升235點，報29664點；道指期貨升21點，報30863點。

【08：20】中教控股 （00839） 配售1.22億股，配售價16.6元，較上日收市價18.08元，折讓近8.2%。

【配股潮】中教控股折讓近8.2%配股 淨籌20億元

【08：05】首程控股 （00697） 配售2.1億股，配售價每股2.03元，較上日收市價2.25元折讓近9.8%，籌集4.26億元。

【配股潮】首程控股折讓近9.8%配股 淨籌近4.2億元

【07：55】維達 （03331） 去年公司權益持有人應佔溢利18.74億元，按年增加64.7%，每股基本盈利為1.565元，派末期息0.37元，較去年同期0.21元增加76.2%。

【業績】維達去年淨利潤按年增近65% 派末期息0.37元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，升0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報715.98元跌2.52元或近0.4%。

更多ADR收市︰

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【07：30】美股偏軟，市場觀望聯儲局議息及拜登財政刺激計劃進展，道指收報30937點，跌22點；標指納指曾破頂，標指收報3849點，跌5點；納指收報13626點，跌9點。

港股ADR收報29597點，升205點或近0.7%。

美股偏軟道指跌22點 港股ADR升250點

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責任編輯︰梁浩碩