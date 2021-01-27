【疫情焦點】全球確診新增36萬宗　美國新增13萬

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【配股潮】中教控股折讓近8.2%配股 淨籌20億元
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月27日早上8時15分，全球累計100,994,999宗新冠肺炎確診病例，較上日增加369,970宗。累計2,167,503死亡個案，較上日增加11,033宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|135,048
|26,005,862
|435,300
|意大利
|10,584
|2,485,956
|86,422
|英國
|20,133
|3,700,235
|100,358
|西班牙
|36,435
|2,733,729
|56,799
|法國
|22,087
|3,138,449
|74,248
|德國
|5,636
|2,164,043
|54,390
|中國
|17
|89,218
|4,636
|香港
|0
|10,223
|173
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩