▲ 【疫情焦點】全球確診新增36萬宗 美國新增13萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月27日早上8時15分，全球累計100,994,999宗新冠肺炎確診病例，較上日增加369,970宗。累計2,167,503死亡個案，較上日增加11,033宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 135,048 26,005,862 435,300 意大利 10,584 2,485,956 86,422 英國 20,133 3,700,235 100,358 西班牙 36,435 2,733,729 56,799 法國 22,087 3,138,449 74,248 德國 5,636 2,164,043 54,390 中國 17 89,218 4,636 香港 0 10,223 173

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩