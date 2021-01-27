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【業績】維達去年淨利潤按年增近65%　派末期息0.37元

股市 07:52 2021/01/27

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【業績】維達去年淨利潤按年增近65%　派末期息0.37元

維達 （03331） 公布業績，維達截至2020年12月31日止年度，公司權益持有人應佔溢利18.74億元，按年增加64.7%，每股基本盈利為1.565元，維達派末期息0.37元，較去年同期0.21元增加76.2%。

期內，維達總收益按年升2.7%（按固定匯率換算增長：3.7%）至165.12億元，第四季度收益更實現12.7%的自然增長。在疫情下渠道銷售由線下逐步轉移至線上，電商收益佔銷售業務36%，按年錄得29%增長。

就業務分部而言，紙巾及個人護理業務收益分別佔總收益的82%及18%。紙巾分部收益增長2.7%至136.08億元，個人護理分部收益增加3%至29.04億元。

經營溢利增長56.3%至24.53億元，經營溢利率上升5.1個百分點至14.9%。毛利提升24.8%至62.2億元，受惠於木漿價格持續低企及優化的產品組合，毛利率上漲6.7個百分點至37.7%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 維達國際（03331） 業績公布

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