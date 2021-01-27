▲ 【業績│消費股】維達去年淨利潤按年增近65%派末期息0.37元 對今財年再創新高充滿信心

維達 （03331） 公布業績，維達截至2020年12月31日止年度，公司權益持有人應佔溢利18.74億元，按年增加64.7%，每股基本盈利為1.565元，維達派末期息0.37元，較去年同期0.21元增加76.2%，全年派息0.47元。主席李朝旺表示，滿意去年度業績表現，對2021年度再創新高充滿信心。

績優帶動維達高開逾3%，中午收市升0.2%，報25.3元。

問及港府近期加強強制檢疫，集團訂單會否有所增加，行政總裁李潔琳指，集團有商用的客戶，惟不會透露客戶的訊息，只稱在艱難的情況下，會支持市民大眾的需要。

港府強制機組人員隔離檢疫，見【下一頁】

期內，維達總收益按年升2.7%（按固定匯率換算增長：3.7%）至165.12億元，第四季度收益更實現12.7%的自然增長。在疫情下渠道銷售由線下逐步轉移至線上，電商收益佔銷售業務36%，按年錄得29%增長。

就業務分部而言，紙巾及個人護理業務收益分別佔總收益的82%及18%。紙巾分部收益增長2.7%至136.08億元，個人護理分部收益增加3%至29.04億元。

維達積極聚焦高端化策略，現時高端化產品佔比達30%，李潔琳相信，隨市民衛生意識增加，料消費升級在疫情後將會繼續，利好集團未來的發展，惟集團未有訂下高端化產品佔比目標。

近期木漿價格從低價反彈

經營溢利增長56.3%至24.53億元，經營溢利率上升5.1個百分點至14.9%。毛利提升24.8%至62.2億元，受惠於木漿價格持續低企及優化的產品組合，毛利率上漲6.7個百分點至37.7%。

對於木漿價格走勢，李潔琳表示，留意到近期有從低價反彈，規模較細的企業有嘗試加價，彌補盈利能力的影響，但整體去年第四季未見到紙品市場出現大幅度的價格變動，反而在「雙11」促銷期間，大型廠家加大促銷力度。她又指，難以預料木漿價格變動，但相信集團有能力控制成本，亦有充足庫存。

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責任編輯︰梁浩碩