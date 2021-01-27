美股偏軟道指跌22點　港股ADR升250點

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【業績】維達去年淨利潤按年增近65% 派末期息0.37元
道指跌22點
美股偏軟，市場觀望聯儲局議息及拜登財政刺激計劃進展，道指收報30937點，跌22點；標指納指曾破頂，標指收報3849點，跌5點；納指收報13626點，跌9點。
港股ADR升250點
港股ADR收報29597點，升205點或近0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，升0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報715.98元跌2.52元或近0.4%。
紐約期油跌0.3%
市場觀望聯儲局議息，油價變動不大，紐約期油收報52.61美元，跌0.16美元或0.3%。布蘭特期油收報55.91美元，升3美仙或0.05%。
美滙指數跌0.2%
美元偏軟，美滙指數跌0.2%，報90.17。歐元兌美元報1.2163；美元兌日圓報103.62。
美國10年期債息報1.03厘。
紐約期金跌0.2%
紐約期金收報1850.9美元，跌4.3美元或0.2%。現貨金於1851美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情