【美股收市】觀望議息+科企放榜 納指標指破頂後回氣

美企進入業績高峰期，多數巨企盈利勝預期，惟市場觀望聯儲局議息以及拜登財政刺激計劃進展，美股周一衝高後反覆回軟，三大指數輕微轉跌。

道指收報30937點，跌22點；標指納指曾破頂，標指收報3849點，跌5點；納指收報13626點，跌9點。

通用電氣(GE)第四季純利急升353%，股價升2.73%。工業股3M去年第四季（美：MMM）淨利潤13.9億美元，按年增43.3%，股價升逾3.2%。周二收市後公布業績的微軟，股價抽高1.22%。

遭沽空機構香櫞(Citron Research)唱淡的視像遊戲零售商GameStop，繼續被散戶大幅挾高，周二股價升92.6% ; 自年初至今漲超過7倍。

聯儲局開始議息，市場預期儲局將按兵不動 ，預期買債計劃將待經濟回穩才調整; 科企放榜更惹關注，蘋果（美：AAPL）、Tesla（美：TSLA）及Facebook（美：FB）將在星期三公布業績。

市場續關注美國紓困方案的進展。美國總統拜登表示，願就1.9萬億美元紓困計劃進行協商，但參議院民主黨人認為不太可能於3月中旬前通過紓困方案。

經濟前景方面，國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)表示，拜登提倡的1.9萬億美元新紓困計劃一旦落實，預料推動美國經濟未來3年額外增長5個百分點。IMF較早時公布最新經濟預測，估計美國今年經濟增長5.1%。

市場觀望聯儲局議息，油金偏軟，紐約期金收跌0.2%，報1850.90美元。紐約期油收跌0.3%，報52.61美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏