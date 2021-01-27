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【新冠疫苗】強生預計下周公布疫苗數據　股價漲逾2%

股市 02:34 2021/01/27

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強生預計下周公布疫苗數據，又指將能夠實現向已簽署供應協議國家提供疫苗劑量的目標。（法新社圖片）

美國藥廠強生公司周二表示，預計將在下周初報告其新冠疫苗數據，並且該公司將能夠實現向已簽署供應協議國家提供疫苗劑量的目標。

消息刺激公司股價造好，美股午市時段升逾2%。

公共衛生官員們愈來愈多期待依靠如強生公司正在測試的單劑量疫苗接種方案，以簡化疫苗接種步驟和增加接種量，這是因為輝瑞和Moderna的疫苗出現一些併發症，且推出的速度比預期的要慢。這兩家公司的疫苗均需在第一次注射後數周，進行第二次注射。

強生公司此前表示，其實驗性新冠疫苗在單劑接種後，至少能誘發71天的免疫反應，這可能意味著一劑疫苗就足以預防新冠病毒。

強生公司預計2021年的利潤，將大大超過華爾街的預期，推動股價曾漲逾3%。

首席財務官Joseph Wolk表示，新冠疫苗的定價將取決於國家和國際組織預訂的劑量。

Wolk表示，公司正在按計劃履行提供新冠疫苗的全球承諾。這份承諾包括到6月底，向美國提供1億劑，到2021年底向歐盟提供2億劑。從4月開始到下半年，向發展中國家提供2億劑。

【Moderna疫苗】對變種病毒仍有效 將測試接種加強劑

【美國疫苗】拜登揚言每日接種150萬劑 夏天前群體免疫

【牛津疫苗】被指對長者有效率僅8% 阿斯利康斥報道失實

【新冠疫苗】莫德納疫苗稱對變種病毒有效　要完全防護或需注射第三劑

編輯：李勝君
 

Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫情 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） 美股 美國 疫苗 歐盟

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