【低水筍盤】西貢市中心盤靜中帶旺 3房海景戶減價一成沽 呎價僅1.2萬元進駐香港後花園

最近樓市回升，多個藍籌屋苑成交不斷，減價盤也逐步被消化，業主劈價逾一成的個案也明顯減少。有準買家轉投較冷門的地區找尋心水盤，仍有機會找到筍價盤，最近位於西貢市中心的西貢花園3房單位剛減價10%沽出，樓價720萬元。

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世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢環境舒適，屋苑私隱度極高，深受買家喜愛。西貢花園第一座高層F室錄得成交，實用面積570平方呎，3房2廳間隔，望海景。單位原叫價800萬元，累減80萬元或10%，成功以720萬元沽售，實用面積呎價12,632元。

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據了解，原業主於2012年3月購入上址，當時作價360萬元，持貨至今將單位轉售，賬面獲利360萬元離場，單位近9年升值1倍。

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位於西貢市中心的西貢花園，兩座物業提供160個單位，各座樓高十層，屬中密度住宅。屋苑供應兩、三房戶，實用面積由約430至570平方呎。物業於1991年12月底入伙，樓齡約30年。物業雖然不設會所，但周邊配套充裕，基座設有超市及食肆，附近交通也不俗，前往巴士及小巴總站只需約五分鐘，出入市區非常方便，乘車前往港鐵彩虹站只需約20餘至30分鐘。

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據地產代理網上放盤的資料，西貢花園3房單位仍有樓價7百餘萬的選擇，其中1座中層E室，實用面積為570平方呎，叫價750萬元。至於該盤2座低層H室一個428平方呎的2房單位，叫價538萬元，首置人士首期只需55萬可駐香港後花園。

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記者：陳詠妍