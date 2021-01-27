IMF：中美經濟將拋離其他經濟體　2022年恢復至疫情前水平

國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國與美國的經濟將在兩年內回復至疫情前水平，拋離歐盟等其他經濟體。

按照預測，2022年中美兩國的經濟規模僅比疫情前小1.5%，而其他發達經濟體如歐盟則會比疫情前的經濟規模縮小2.5%，新型經濟體的萎縮規模更達8%。

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IMF認為中國經濟的快速恢復應歸功於成功控制疫情，美國雖在疫情控制方面失敗，但政府投入大量資金刺激市場亦使經濟加速復甦。

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相等於9%美國GDP的1.9萬億美元刺激經濟計劃由美國總統拜登（Joe Biden）提出，IMF指就算沒有救市計劃，對美國的經濟展望仍然樂觀，皆因美國沒有因疫情而鎖國，經濟活動依舊。同樣地，歐盟多國因疫情而封城及限制旅遊，大大影響經濟活動，從而打擊經濟復甦。

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「經濟復甦與否將取決於疫苗能否趕上病毒變異的速度，並終結這場疫情。有效的政策給予的支援亦十分關鍵。」IMF首要經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）分析，未來世界上的經濟體將會分為三份。領先的是恢復得最快的中國及美國，歐盟等發達經濟體雖受疫情衝擊較大及回復得較慢而緊隨其後，但IMF認為有關國家若完善政策或有機會迎頭而上。

受疫情影響最嚴重的新興經濟體將被分至第三級，IMF指這些地區疫情控制較差，或是因石油輸出減少及旅遊業大受打擊而在經濟復甦的路上波折重重。

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