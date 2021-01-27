【美股IPO】內地「電動車股」易電行首掛曾升3.9倍　上市估值僅4200萬美元

▲ 易電行首掛大升近4倍。

內地電動自行車製造商生產商易電行（美︰EZGO）於美國納斯達克交易所首掛，漲幅曾見3.86倍，高見19.44美元；最新升幅回落至2.4倍，報13.62美元。該公司IPO發行價僅為4美元，上市估值僅約4200萬美元。

易電行創立於2014年，是一家電動自行車製造商，總部位於江蘇常州，主要提供鋰電池加工及貿易、鋰電池和電動自行車租賃、電動自行車生產及銷售、電動自行車智能充電樁營運等四大業務。

數據顯示，2019財年，公司營業總收入達到519.4萬美元，按年增長62.7%。其中，鋰電池和電動自行車的租賃服務為主要收入來源，分別總收入的83%、74%。

公司收入成本主要包括電池組的購買成本，電動自行車的製造和購買成本，電動自行車的租金，折舊，維護以及其他間接費用。

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編輯︰侯景成