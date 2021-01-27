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【美股IPO】內地「電動車股」易電行首掛升3.5倍　上市估值僅4200萬美元

股市 06:13 2021/01/27

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易電行首掛大升近4倍。

內地電動自行車（港稱電單車）製造商生產商易電行（美︰EZGO）於美國納斯達克交易所首日掛牌，漲幅曾見3.86倍，高見19.44美元；收市回順至3.5倍，收報18.11美元。該公司IPO發行價僅為4美元，上市估值僅約4200萬美元。

易電行創立於2014年，是一家電動自行車製造商，總部位於江蘇常州，主要提供鋰電池加工及貿易、鋰電池和電動自行車租賃、電動自行車生產及銷售、電動自行車智能充電樁營運等四大業務。

數據顯示，2019財年，公司營業總收入達到519.4萬美元，按年增長62.7%。其中，鋰電池和電動自行車的租賃服務為主要收入來源。

公司成本主要包括電池組的購買成本，電動自行車的製造和購買成本，電動自行車的租金，折舊，維護以及其他間接費用。

相關文章︰【美股焦點】內地電子煙龍頭「悅刻」母企霧芯科技　首掛升1.5倍、周一續升7%　

【美股焦點】耳機生產商Koss股價曾漲1.3倍　據稱為Reddit散戶新目標

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https：//bit.ly/2KQ4U4g

編輯︰侯景成

 

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