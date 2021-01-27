  • 19°C
香港時間 : 2021127日 (三) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【GME】Reddit散戶爆炒GameStop後新目標　耳機商Koss曾漲1.3倍

股市 06:28 2021/01/27

分享：

耳機生產商Koss獲大量散戶追捧。

GameStop（美︰GME）散戶乘勝追擊，美國音響設備及耳機生產商Koss（美︰KOSS）股價於周二（27日）曾大漲1.31倍，高見13.87美元，收市升幅回順至66.7%或4美元，收報10美元。據外電報道，前對沖經金經紀Will Meade在社交媒體上表示，Koss、AMC（美︰AMC）及Clovis Oncology（美︰CLVS）有機會成為Reddit散戶的爆買股。

早前Reddit上的散戶網民押注GameStop，使其股價暴漲，引起外界關注。Will Meade認為，上述3隻股票沽空比率高於35%，而且價格低於10美元，有很機會成為散戶的新寵。

美國散戶爆買GameStop，沽空機構亦要投降，見【下一頁】

沽空機構香櫞上周二高調嘲諷購買GameStop的散戶，形容他們為都是「牌局中的傻瓜」，更稱GameStop股價會跌至20美元。然而，直至上周五香櫞創始人Andrew Left表示，將不會再發表對該股的任何評論。

相關文章︰【美股業績】3M上季淨利潤增43% 銷售額及每股盈利均勝預期

【美股焦點】高盛︰部分美股存在泡沫　惟低息環境下整體估值未算過高

編輯︰侯景成

美股 沽空 美國 耳機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束
【快手科技IPO】快手孖展逾3000億、超額認購287倍　中銀恒生借爆額（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展逾3000億、超額認購287倍　中銀恒生借爆額（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄303億、超購120倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄303億、超購120倍