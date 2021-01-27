【GME】Reddit散戶爆炒GameStop後新目標　耳機商Koss曾漲1.3倍

▲ 耳機生產商Koss獲大量散戶追捧。

GameStop（美︰GME）散戶乘勝追擊，美國音響設備及耳機生產商Koss（美︰KOSS）股價於周二（27日）曾大漲1.31倍，高見13.87美元，收市升幅回順至66.7%或4美元，收報10美元。據外電報道，前對沖經金經紀Will Meade在社交媒體上表示，Koss、AMC（美︰AMC）及Clovis Oncology（美︰CLVS）有機會成為Reddit散戶的爆買股。

早前Reddit上的散戶網民押注GameStop，使其股價暴漲，引起外界關注。Will Meade認為，上述3隻股票沽空比率高於35%，而且價格低於10美元，有很機會成為散戶的新寵。

美國散戶爆買GameStop，沽空機構亦要投降，見【下一頁】

沽空機構香櫞上周二高調嘲諷購買GameStop的散戶，形容他們為都是「牌局中的傻瓜」，更稱GameStop股價會跌至20美元。然而，直至上周五香櫞創始人Andrew Left表示，將不會再發表對該股的任何評論。

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編輯︰侯景成