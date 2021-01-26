  • 19°C
香港時間 : 2021126日 (二) 23:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐祈耀年︰凍結許智峰戶口出於當局要求　無政治考慮

股市 23:36 2021/01/26

分享：

滙豐行政總裁祈耀年表示，不會出於政治考慮而凍結戶口。

滙豐HSBC （00005） 早前凍結多個香港民主派人士或組織戶口。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）周二（26日）接受英國國會外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）質詢時表示，在凍結相關戶口時未有考慮政治因素，只是應香港警方的要求而凍結戶口。

祈耀年表示，只要收到正式的法律執行指引（properly executed law enforcement instruction）銀行就有責任遵從，在全球逾60個市場也是如此，否則將干犯法例。他續表示，若然違反法律，不止會危及其銀行的執牌照，亦可能會牽連其他客戶的存款。他續謂︰「作為金融機構的總裁，我沒有權力挑選遵從哪些法律。」

他亦表示，凍結相關戶口的行動，是基於與香港警方進行的對話，並未涉及中國或其他司法區的機關。

有議員向他提問稱，是否同意香港的「法律結構（legal structure）」正在改變。祈耀年表示認同有關說法，並直言︰「近日有新的法律通過，我亦須要遵守它。」

滙豐首席法規部主管Colin Bell解釋，按照法規要求，銀行有責任向法律執行部門披露特定的交易行為，若相關部門發出正式的指令要求凍結某戶口，銀行有責任執行。

祈耀年亦表示，目前無意退出香港業務，未來希望繼續幫助香港發展。

前立法會議員許智峯上周於在社交平台表示，英國國會會傳召滙豐高層，就滙豐凍結他的銀行戶口作供，並接受議員質詢，當中包括早前曾致函向他解釋事件的祈耀年及Colin Bell。

相關文章︰【滙豐HSBC】滙豐祈耀年周二接受英國會質詢　料涉凍結許智峯戶口等議題

【滙豐HSBC】滙豐調查：現金及儲蓄佔流動資產增至66%　3成人希望55歲退休

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https://bit.ly/2KQ4U4g

編輯︰侯景成

港股 許智峯 英國國會 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【快手科技IPO】快手首日招股超額認購287倍　中銀、恒生借爆孖展額（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】微創心通醫療2160招股首日　孖展暫錄201億、超購近80倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股首日　孖展暫錄201億、超購近80倍
【快手科技IPO】快手首日招股孖展突破3000億、超額認購287倍（不斷更新）
【快手科技IPO】快手首日招股孖展突破3000億、超額認購287倍（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？