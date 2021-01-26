【滙豐HSBC】滙豐祈耀年︰凍結許智峰戶口出於當局要求　無政治考慮

▲ 滙豐行政總裁祈耀年表示，不會出於政治考慮而凍結戶口。

滙豐HSBC （00005） 早前凍結多個香港民主派人士或組織戶口。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）周二（26日）接受英國國會外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）質詢時表示，在凍結相關戶口時未有考慮政治因素，只是應香港警方的要求而凍結戶口。

祈耀年表示，只要收到正式的法律執行指引（properly executed law enforcement instruction）銀行就有責任遵從，在全球逾60個市場也是如此，否則將干犯法例。他續表示，若然違反法律，不止會危及其銀行的執牌照，亦可能會牽連其他客戶的存款。他續謂︰「作為金融機構的總裁，我沒有權力挑選遵從哪些法律。」

他亦表示，凍結相關戶口的行動，是基於與香港警方進行的對話，並未涉及中國或其他司法區的機關。

有議員向他提問稱，是否同意香港的「法律結構（legal structure）」正在改變。祈耀年表示認同有關說法，並直言︰「近日有新的法律通過，我亦須要遵守它。」

滙豐首席法規部主管Colin Bell解釋，按照法規要求，銀行有責任向法律執行部門披露特定的交易行為，若相關部門發出正式的指令要求凍結某戶口，銀行有責任執行。

祈耀年亦表示，目前無意退出香港業務，未來希望繼續幫助香港發展。

前立法會議員許智峯上周於在社交平台表示，英國國會會傳召滙豐高層，就滙豐凍結他的銀行戶口作供，並接受議員質詢，當中包括早前曾致函向他解釋事件的祈耀年及Colin Bell。

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編輯︰侯景成