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【環球經濟】IMF上調今年全球經濟增長預測至5.5%　中國GDP料增8.1%

股市 22:48 2021/01/26

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IMF上調今年全球經濟預期。

國際貨幣基金組織（IMF）發表最新1月《世界經濟展望》報告，將今年全球經濟增長預測上調至5.5%，較去年10月時預測高0.3個百分點。IMF亦上調了對2020年的全球經濟預期，料倒退幅度為3.5%，較其去年10月的預估上升0.9個百分點。

IMF預期今年中國經濟增長8.1%，明年增長5.6%；較上次預測時有所下調，但仍高於除印度外的其他主要經濟體。IMF首席經濟學家Gita Gopinath稱，此次對2021年經濟增速的調升考慮到多種因素，包括一些國家開始接種疫苗的積極影響、美國和日本等經濟體在2020年底推出額外政策支持，以及接觸密集型活動將隨著疫情的減弱而增加。

星展料首季香港失業率升至7.2%，見【下一頁】

但IMF同時重申，該預測存在很大不確定性。疫苗接種和治療取得更大的成功以及額外的政策支持會令增速好於目前預期，反之，若疫苗推廣緩慢、病毒突變和各國政策支持若過早退出可能會惡化預測結果。

IMF補充稱，在下行風險成為現實的情況下，金融情況的收緊在全球公共債務和企業債務均已創下歷史新高之際，可能會進一步加劇經濟下滑。

相關文章︰【歐洲經濟】IMF稱明年歐元區經濟復甦或遜預期　籲加大財策支援

IMF：更多刺激措施　可能構成金融穩定風險

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https://bit.ly/2KQ4U4g

編輯︰侯景成

經濟 基金 疫苗 國際貨幣基金組織

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