  • 18°C
香港時間 : 2021127日 (三) 07:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電商股】寶尊9991斥5000萬美元入股愛點擊iClick　寶尊美股抽升35%

股市 06:21 2021/01/27

分享：

寶尊電商與愛點擊iClick宣布簽訂戰略合作及股份認購協議。

寶尊電商 （09991） 與愛點擊iClick（美：ICLK）宣布簽訂戰略合作及股份認購協議。寶尊將以每股26.524元（美元，下同）認購愛點擊約65萬股B類普通股，總代價約1720萬美元。此外，寶尊已與愛點擊的一名股東簽訂股份購買協議，會以每股美國存託憑證（ADS）13.262美元認購約247.1萬股ADS，總金額約為3280萬美元。

消息刺激愛點擊於美股即市曾升11%，收報14.44美元，升3.4%，寶尊美股（美：BZUN）升幅達35%，收報48美元，相當於124.04港元，較港收市價高34.7%。

愛點擊B類普通股持有人每股擁有20票投票權。兩股美國存託憑證相當於一股愛點擊的A類普通股，而愛點擊的A類普通股持有者每股擁有一票投票權。

股份認購協議及股份購買協議交易完成後，寶尊將擁有約4%的愛點擊已發行總股份，佔約10%的愛點擊總投票權，成為第三大股票權的股東。上述寶尊所收購股份的鎖定期為180天。

建銀國際看好iClick調升目標價逾五成， 詳看【下一頁】

至於寶尊與iClick的戰略合作，雙方將合作開發全週期、閉環式的電商服務模型，涵蓋系統開發、信息技術服務、數字化營銷等服務。寶尊將為品牌合作夥伴提供線上運營和基礎設施服務，包括效果廣告、店鋪運營及相關後台系統等，而愛點擊將為有意計劃在騰訊 （00700） 生態圈中建立電子商務基礎設施的客戶提供以SaaS為基礎的信息技術及系統解決方案。雙方期望在騰訊電商生態圈內共同開發一個私域流量平台。

相關文章：【業績】寶尊電商績後吐近6%　上季經調整純利升55%、GMV增2成

【SaaS】兌吧︰擬議回購最多1.08億股　兌吧升逾3%

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

美股 港股 愛點擊（iClick，美：ICLK） 寶尊電商—SW（09991）

上一篇文章

【Tesla】Tesla馬斯克點名「頗愛Etsy」 Etsy即市曾升逾8%收市倒跌2%

下一篇文章

【美股IPO】內地「電動車股」易電行首掛升3.5倍　上市估值僅4200萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄303億、超購120倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄303億、超購120倍
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元
【快手科技IPO】快手首日招股孖展逾3000億超額認購287倍　中銀、恒生借爆孖展額（不斷更新）
【快手科技IPO】快手首日招股孖展逾3000億超額認購287倍　中銀、恒生借爆孖展額（不斷更新）
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束