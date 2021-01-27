【電商股】寶尊5000萬美元入股港產iClick　寶尊港股升15%

▲ 寶尊電商與愛點擊iClick宣布簽訂戰略合作及股份認購協議。

寶尊電商 （09991） 與由港人創辦的iClick愛點擊iClick（美：ICLK）簽訂戰略合作及股份認購協議。寶尊將以每股26.524美元認購愛點擊約65萬股B類普通股，總代價約1720萬美元。此外，寶尊已與愛點擊的一名股東簽訂股份購買協議，會以每股美國存託憑證（ADS）13.262美元認購約247.1萬股ADS，總金額約為3280萬美元。

消息刺激愛點擊於美股即市曾升11%，收報14.44美元，升3.4%，寶尊美股（美：BZUN）升幅達35%，收報48美元，相當於124.04港元。

寶尊港股今早開市升15%，報105.8元。

本報iClick 專訪，可見【港產iClick冀3年內 SaaS業務佔半】

愛點擊B類普通股持有人每股擁有20票投票權。兩股美國存託憑證相當於一股愛點擊的A類普通股，而愛點擊的A類普通股持有者每股擁有一票投票權。

股份認購協議及股份購買協議交易完成後，寶尊將擁有約4%的愛點擊已發行總股份，佔約10%的愛點擊總投票權，成為第三大股票權的股東。上述寶尊所收購股份的鎖定期為180天。

建銀國際看好iClick調升目標價逾五成， 詳看【下一頁】

至於寶尊與iClick的戰略合作，雙方將合作開發全週期、閉環式的電商服務模型，涵蓋系統開發、信息技術服務、數字化營銷等服務。寶尊將為品牌合作夥伴提供線上運營和基礎設施服務，包括效果廣告、店鋪運營及相關後台系統等，而愛點擊將為有意計劃在騰訊 （00700） 生態圈中建立電子商務基礎設施的客戶提供以SaaS為基礎的信息技術及系統解決方案。雙方期望在騰訊電商生態圈內共同開發一個私域流量平台。

相關文章：

【業績】寶尊電商績後吐近6% 上季經調整純利升55%、GMV增2成

【SaaS】兌吧︰擬議回購最多1.08億股 兌吧升逾3%

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦