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【電商股】寶尊斥5000萬美元入股iClick iClick盤前升逾一成

股市 22:28 2021/01/26

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寶尊電商與愛點擊iClick宣布簽訂戰略合作及股份認購協議。

寶尊電商 （09991） 與愛點擊iClick（美：ICLK）宣布簽訂戰略合作及股份認購協議。寶尊將以每股26.524元（美元，下同）認購愛點擊約65萬股B類普通股，總代價約1720萬美元。此外，寶尊已與愛點擊的一名股東簽訂股份購買協議，會以每股美國存託憑證（ADS）13.262美元認購約247.1萬股ADS，總金額約為3280萬元。

消息刺激愛點擊於美股盤前升逾11%，報15.6元，寶尊（美：BZUN）也升逾2%。

愛點擊B類普通股持有人每股擁有20票投票權。兩股美國存託憑證相當於一股愛點擊的A類普通股，而愛點擊的A類普通股持有者每股擁有一票投票權。

股份認購協議及股份購買協議交易完成後，寶尊將擁有約4%的愛點擊已發行總股份，佔約10%的愛點擊總投票權，成為第三大股票權的股東。上述寶尊所收購股份的鎖定期為180天。

建銀國際看好iClick調升目標價逾五成， 詳看【下一頁】

至於寶尊與iClick的戰略合作，雙方將合作開發全週期、閉環式的電商服務模型，涵蓋系統開發、信息技術服務、數字化營銷等服務。寶尊將為品牌合作夥伴提供線上運營和基礎設施服務，包括效果廣告、店鋪運營及相關後台系統等，而愛點擊將為有意計劃在騰訊 （00700） 生態圈中建立電子商務基礎設施的客戶提供以SaaS為基礎的信息技術及系統解決方案。雙方期望在騰訊電商生態圈內共同開發一個私域流量平台。

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編輯：袁諾曦

美股 港股 愛點擊（iClick，美：ICLK） 寶尊電商—SW（09991）

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