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【開市9點半】快手科技IPO火熱難抽中！　留錢轉抽貝康醫療諗得過？

股市 07:00 2021/01/27

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（1）本月新股重頭戲快手科技（新上市編號﹕01024）正式招股，火熱程度令人驚訝，快手科技首日已超額認購至少287倍，其中HSBC滙豐首日便借出1,000億元予人認購快手科技。招股火熱的情況下，假若投資者害怕未能抽中，今日（27日）招股的蘇州貝康醫療  （新上市編號：02170）  同樣有部分市場人士留意，其基石投資者包括奧博資本（ObiMed）、清池資本等。

即睇開市9點半重點：

今日（27日）招股的蘇州貝康醫療，基石投資者包括奧博資本（ObiMed）、清池資本等

快手聯席保薦人華興資本日曾升逾22%，全日最終升4.6%，收報21.55元

騰訊昨日再錄89.4億元港股通淨買盤，吸資額不但較周一爆升逾一成時高，更是騰訊歷來最大額吸資

滙豐前海證券發表報告，預期樂觀情況下今季港股通吸資可達3500億元人民幣（即約4165億港元）

小鵬汽車總裁顧宏地接受彭博採訪表示，計劃今年推出小鵬第三款汽車

MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力 、浪潮國際、中國核電、中國重工及中國化工，今日（周三，27日）收市後生效

渣打集團主席韋浩思指仍然視香港是重要的金融中心，並期望情況可在短期內轉趨平靜

復星醫藥與BioNTech合作的mRNA新冠疫苗「復必泰」（Comirnaty）獲港府緊急使用許可

政府最快下月農曆新年後啟動接種疫苗工作

【新股IPO】蘇州貝康醫療2170明起招股 一手入場費13818元

（2）焦點快手科技已開始招股，火熱認購行情不單令券商的融資額度「秒清」，與快手科技相關的概念股也同樣跟漲，其中快手聯席保薦人華興資本  （01911） 昨日曾升逾22%，全日最終升4.6%，收報21.55元。

【快手科技IPO】快手1024招股熱爆 快手概念股紛起舞

（3）新股火熱認購同時，內地資金對港股興趣亦未見減弱，騰訊 （00700） 昨日再錄89.4億元港股通淨買盤，吸資額不但較周一爆升逾一成時高，更是騰訊歷來最大額吸資。

【資金流向】港股離奇過山車　騰訊破紀錄吸89億北水

（4）究竟今年北水流入規模會有多大呢？滙豐前海證券發表報告，預期樂觀情況下今季港股通吸資可達3500億元人民幣（即約4165億港元），全年更可能錄8000億元人民幣（即約9520億港元）吸資。

【北水資金】滙證：全年南下資金料達8000億元人幣　內地十大互惠基金港股十大持倉是甚麼？（附名單）

（5）訢分焦點電動車股不在香港上市，意味北水難以買入，小鵬汽車（美：XPEV）便是其中一隻。小鵬汽車總裁顧宏地接受彭博採訪表示，計劃今年推出小鵬第三款汽車，第四季度初開始交付，現正在升級P7轎車的操作系統；另外，市場關注車用晶片短缺問題，顧宏地表示，公司沒有受到影響。

【電動車】小鵬汽車擬今年推出第三款汽車　最快第四季交付

（6）新股及二手市場氣氛旺盛之際，宏觀風險仍繼續擾攘，MSCI公布，將依據美國行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數分別剔除中廣核電力  （01816）  、浪潮國際  （00596）  、中國核電、中國重工及中國化工，今日（周三，27日）收市後生效。

【美國制裁】MSCI再剔除5隻行政命令影響中資股　中廣核電力、浪潮國際有份

（7）香港雖捲入中美角力的風波東中，渣打集團  （02888）   主席韋浩思（Jose Vinals）卻大派定心丸，指仍然視香港是重要的金融中心，並期望情況可在短期內轉趨平靜。

【美國制裁】政治磨擦波及金融機構　渣打韋浩思：香港仍是重要金融中心

（8）復星醫藥  （02196）  與BioNTech（美：BNTX）合作的mRNA新冠疫苗「復必泰」（Comirnaty）獲港府緊急使用許可，復星醫藥表示，將與本地專業物流公司合作安排疫苗的中央運送及儲存，同時會提供疫苗注射培訓，以及配合港府追蹤不良反應報告。

【香港疫苗】復星BioNTech首批疫苗料2月底抵港 BioNTech：持續評估安全事件報告

（9）政府最快下月農曆新年後啟動接種疫苗工作，宏利、富通、友邦等多間保險公司均提供疫苗副作用保障計劃。

【新冠疫苗】保險公司紛推免費打疫苗副作用保障　宏利推恩恤身故保障20萬（不斷更新）

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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欄名 : 開市9點半

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