【搜游食誌@iM網欄】與「疫」共營 處水街Ground Kitchen打動人心的氛圍

接近1年未能出門旅遊，對香港人來說是一份痛苦的壓抑，地小人多，擠得舒一口悶氣都難！週末下午無所事事，就跑去陶藝課，同學分享位處水街的Ground Kitchen，看看逆境中他們如何與「疫」共營！

▲ 圖1 : 那不勒斯古城Centro Storico

亦有一段時間沒有到訪，東、西邊街，第一、二、三街、高街那陡斜的行人道。閒逛時，總帶給我一份好溫暖的回憶，有昔日上課的青蔥歲月，也勾起一家人在那不勒斯Napoli老城區Centro Storico的趣事；沿著斜斜鵝卵石街道，兩旁佈滿色彩繽紛的民居，隨處都是家庭式經營的道地Pizza店及Café，男女老少的電單車「飛車手」，猶如特技人在鵝卵石路中間彈跳風馳，看得我們莫明興奮，嘩然大叫。

▲ 圖 2 : 陡斜的水街，猶如山城小鎮風貌。

這段水街由德輔道西海傍依山而上至般咸道，隨著週邊新樓盤的發展，昔日排檔、街坊老店都幾乎蕩然無存，換上好多特色小店；中、西、日、南亞、泰等，式式俱備，他們與高街的SOHO西有著頗大分別，都是小本經營的小店，也是在陡斜的路上拾級而立，蠻有外國小鎮風情，雖不喧鬧但又滲著一份「人情味」，各店又相互照應，街道旁又夾雜著盤根大樹，隨風相伴，心曠神怡。

▲ 圖4 : 鬆脆、鮮軟的質感配搭，帶子他他併墨汁脆片佐熱情果香茅汁。

疫情下，先致電確認服務時間；扺步時，一位打扮如Uncle Ray的少東上前招呼入座，配上田園小餐館佈置，播放著60、70年代的歐西流行曲，已完全融入。「氛圍」是餐飲食肆好重要的一環，惜傳統中餐經營者往往輕視！如消費者能融入所打造的既定氣氛，消費額一定可提升30%或以上。

▲ 圖4 : 鬆脆、鮮軟的質感配搭，帶子他他併墨汁脆片佐熱情果香茅汁。

環顧四週顧客，就知道大家都被他的氛圍打動，情侶用餐佔7成以上，亦有年輕熟女細語生活感受，又有我這般的孤獨「愛」食家！是日午餐也有頗多選擇，$160至$300不等，定價進取，當天至下午4:00仍爆滿，每枱2人。想試鴨腿，只好散點。頭盤是帶子他他墨魚汁脆片佐熱情果香茅汁，以醒胃外觀菜色設計來評分，值80分以上，熱情果及香茅做醬汁伴食帶子是對味的，可能要配合菜名，將帶子切碎粒，有得揀，帶子切薄片，與可口怡人的墨汁脆片，蘸汁伴食，更有質感，墨汁脆片確實值得讚，用西米浸上墨魚汁，配合原色西米，低溫慢烤風乾成片，鬆化又脆身，整道前菜的擺盤亦簡潔利落，不造作。

▲ 圖5 : 煎封油鴨腿，配菜出色，用心烹製。

用畢前菜，對主菜油封鴨腿是有頗大期望，結果有點反高潮！欣賞配菜遠多於鴨腿，配菜做得細緻，不是一般將什菜白烚墊底，擺設造型了事；真是因材烹調，將紫椰菜做成醋漬，作為解油膩，翠肉瓜是輕炒爽甜，BB紅蘿蔔、秋葵是油炸，珍珠蘿蔔是水煮，突顯出每種蔬菜的原味，欣賞設計菜式者的誠意。但鴨腿真的令人失望，未知是原食材產地問題？還是烹煮過程失誤？選用美國無激素鴨腿（按Menu原文），肉質一點油潤都無，非常粗糙，廣東話是「嚡口」，鴨腿的肉質鬆散，完全無肉食的黏度及鴨肉香味，鴨皮的油封做法過頭了，變得乾硬「𠝹口」，仍有好大的改善空間，才可鎖住食客個胃。

▲ 圖6 : 鴨腿肉質過乾、粗糙又無黏度，失望。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！