  • 19°C
香港時間 : 2021126日 (二) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搜游食誌@iM網欄】與「疫」共營 處水街Ground Kitchen打動人心的氛圍

名人薈萃 22:01 2021/01/26

分享：

 

接近1年未能出門旅遊，對香港人來說是一份痛苦的壓抑，地小人多，擠得舒一口悶氣都難！週末下午無所事事，就跑去陶藝課，同學分享位處水街的Ground Kitchen，看看逆境中他們如何與「疫」共營！

圖1 : 那不勒斯古城Centro Storico

亦有一段時間沒有到訪，東、西邊街，第一、二、三街、高街那陡斜的行人道。閒逛時，總帶給我一份好溫暖的回憶，有昔日上課的青蔥歲月，也勾起一家人在那不勒斯Napoli老城區Centro Storico的趣事；沿著斜斜鵝卵石街道，兩旁佈滿色彩繽紛的民居，隨處都是家庭式經營的道地Pizza店及Café，男女老少的電單車「飛車手」，猶如特技人在鵝卵石路中間彈跳風馳，看得我們莫明興奮，嘩然大叫。

圖 2 : 陡斜的水街，猶如山城小鎮風貌。

這段水街由德輔道西海傍依山而上至般咸道，隨著週邊新樓盤的發展，昔日排檔、街坊老店都幾乎蕩然無存，換上好多特色小店；中、西、日、南亞、泰等，式式俱備，他們與高街的SOHO西有著頗大分別，都是小本經營的小店，也是在陡斜的路上拾級而立，蠻有外國小鎮風情，雖不喧鬧但又滲著一份「人情味」，各店又相互照應，街道旁又夾雜著盤根大樹，隨風相伴，心曠神怡。

圖4 : 鬆脆、鮮軟的質感配搭，帶子他他併墨汁脆片佐熱情果香茅汁。

疫情下，先致電確認服務時間；扺步時，一位打扮如Uncle Ray的少東上前招呼入座，配上田園小餐館佈置，播放著60、70年代的歐西流行曲，已完全融入。「氛圍」是餐飲食肆好重要的一環，惜傳統中餐經營者往往輕視！如消費者能融入所打造的既定氣氛，消費額一定可提升30%或以上。

圖4 : 鬆脆、鮮軟的質感配搭，帶子他他併墨汁脆片佐熱情果香茅汁。

環顧四週顧客，就知道大家都被他的氛圍打動，情侶用餐佔7成以上，亦有年輕熟女細語生活感受，又有我這般的孤獨「愛」食家！是日午餐也有頗多選擇，$160至$300不等，定價進取，當天至下午4:00仍爆滿，每枱2人。想試鴨腿，只好散點。頭盤是帶子他他墨魚汁脆片佐熱情果香茅汁，以醒胃外觀菜色設計來評分，值80分以上，熱情果及香茅做醬汁伴食帶子是對味的，可能要配合菜名，將帶子切碎粒，有得揀，帶子切薄片，與可口怡人的墨汁脆片，蘸汁伴食，更有質感，墨汁脆片確實值得讚，用西米浸上墨魚汁，配合原色西米，低溫慢烤風乾成片，鬆化又脆身，整道前菜的擺盤亦簡潔利落，不造作。

圖5 : 煎封油鴨腿，配菜出色，用心烹製。

用畢前菜，對主菜油封鴨腿是有頗大期望，結果有點反高潮！欣賞配菜遠多於鴨腿，配菜做得細緻，不是一般將什菜白烚墊底，擺設造型了事；真是因材烹調，將紫椰菜做成醋漬，作為解油膩，翠肉瓜是輕炒爽甜，BB紅蘿蔔、秋葵是油炸，珍珠蘿蔔是水煮，突顯出每種蔬菜的原味，欣賞設計菜式者的誠意。但鴨腿真的令人失望，未知是原食材產地問題？還是烹煮過程失誤？選用美國無激素鴨腿（按Menu原文），肉質一點油潤都無，非常粗糙，廣東話是「嚡口」，鴨腿的肉質鬆散，完全無肉食的黏度及鴨肉香味，鴨皮的油封做法過頭了，變得乾硬「𠝹口」，仍有好大的改善空間，才可鎖住食客個胃。

圖6 : 鴨腿肉質過乾、粗糙又無黏度，失望。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【第四波疫情】首次封區抗疫總結 下次將縮小範圍突襲式封區

下一篇文章

【本港疫情】本周四起恢復部分基本公共服務 港府：出入辦事處或政府大樓須使用「安心出行」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬