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【素食潮流】翡翠拉麵小籠包夥Green Monday　推素食菜單新豬肉製小籠包

商業 11:00 2021/01/27

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翡翠拉麵小籠包聯乘Green Monday，推出本年度首個「翡嚐新素」Go Green菜單。（Green Monday提供圖片）

近年不少餐廳積極推廣健康飲食，翡翠拉麵小籠包聯乘Green Monday，推出本年度首個「翡嚐新素」Go Green菜單，含15道清新綠色美點，即日起在香港翡翠拉麵小籠包供應（西環及機場店除外）。

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「翡嚐新素」將滬京川經典名菜以植物性食材重新演繹，包括以OmniPork新豬肉作主要材料的「翡嚐小籠包」售52元、「善玉雲吞湯」售68元和肉丸「七味團圓」售92元；名菜西湖肉羹則採用Beyond Beef未來牛肉昇華成「西湖翠玉」售95元；傳統京醬肉絲以OmniPork Strip新肉絲重塑成「絲絲京喜」售90元；酸甜糖醋雞球則以Heura植物雞塑造成「摩登雞柳」售98元。

是次聯乘先於香港推出，及後陸續於新加坡和廣東地區的翡翠拉麵小籠包登場。香港分店的供應時間為上午11時至晚上10時（金鐘店為上午11時至晚上9時）。

翡翠餐飲集團營運總裁張聖文表示，與Green Monday多方面合作，推動新素菜式，希望一併為地球略盡綿力。Green Monday創辦人楊大偉表示，是次破天荒跟餐廳伙伴於3個地區逐步推出，覆蓋面之廣是歷來之最。

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責任編輯：朱悅瀅

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