【第四波疫情】首次封區抗疫總結 下次將縮小範圍突襲式封區

疫情在社區擴散，至周二（26日）新增確診64宗，仍維持雙位數，其中有一宗輸入個案，其餘63宗本地個案，當中21宗為源頭不明，其他42宗與早前個案有關，累計共10,223宗病例。社交距離措施宣布再延長7天。食肆在限聚令二人一枱及晚巿六時禁堂食措施已有一段日子，不少食肆叫苦連天，有食肆則希望政府放寬晚巿堂食至6人一枱，早午巿則4人一枱。

特首林鄭月娥今天（26日）在記者會上指，早前佐敦封區總結經驗，是消息過早外洩，因涉及百多幢大廈及眾多人員，下次會縮小範圍，幾條街或幾幢樓來做。不論時間及位置不能說，並指下次會突襲式來做，保密性較高。

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責任編輯：鄭靜珊