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【Tesla】Tesla馬斯克點名「頗愛Etsy」 Etsy即市曾升逾8%收市倒跌2%

股市 06:25 2021/01/27

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Elon Musk周二（26日）在Twitter上表示「我頗愛Etsy（I kinda love Etsy）」。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）每次發文點名個別公司均成市場熱話。Elon Musk周二（26日）在Twitter上表示「我頗愛Etsy（I kinda love Etsy）」，稱自己在平台上為寵物狗買了華納兄弟卡通人物火星人馬文（Marvin the Martian）的手工編織羊毛頭盔。消息刺激Etsy（美：ETSY）於美股一度升8.6%，收市倒跌2.1%，收報204.41美元，成交16.8億美元（約130億港元）。

拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車，詳看【下一頁】

Etsy為以購買手工藝品為主的電商平台，並曾被外媒稱為「祖母的地下室收藏」。受惠疫情加速網購發展，Etsy過去12個月的股價已累升逾3倍。富瑞將Etsy目標價調升至245美元。

Tesla據報擬夥三星開發5nm自動駕駛晶片，詳看【下一頁】

Elon Musk過去發文普遍對投資者造成一定影響力。此前，Elon Musk呼籲大家轉用通信軟件Signal後，促使名稱相似的醫療設備公司Signal Advance（美：SIGL）股價一度在24小時內飆升近1500%。

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編輯：袁諾曦

美股 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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