【在家工作】Google Cloud推加強版安全方案Beyond Corp Enterprise　降低員工WFH風險

▲ 新的Google Cloud Beyond Corp Enterprise方案，在瀏覽器Google Chomre上，置入威脅及數據防護功能，並具有分散式拒絕服務（DDoS）防護功能。

新冠肺炎疫情持續肆虐，不少企業仍然採取員工在家工作措施，但當中的網絡安全防護卻讓人擔憂，Google Cloud近日推出新安全方案BeyondCorp Enterprise，在Google Chrome瀏覽器上添加零信任存取（Zero-Trust）架構，保障企業員工遙距工作安全。

新冠肺炎疫情已經肆虐一年有多，在家工作已經成為新常態，唯遙距工作環境就暗藏不少網絡安全隱患。有見及此，去年Google就宣布推出，擁有零信任存取（Zero-Trust）架構的BeyondCorp Remote Access方案。

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Google員工早已使用 現推加強版

該方案導入零信任存取機制，讓位於任何位置的員工及用戶不必使用VPN（virtual private network），都可以安全存取各種應用程式，維持工作與生產力。據了解，Google自家員工早已在使用，去年Google就將該方案正式商用。Google Cloud Security總經理Sunil Potti表示，經過8個月研發，推出具有加強版功能的BeyondCorp Enterprise，以取代之前的BeyondCorp Remote Access方案。

▲ 新的Beyond Corp Enterprise更在瀏覽器Google Chomre上，置入威脅及數據防護功能，並具有分散式拒絕服務（DDoS）防護功能。

Potti表示，BeyondCorp Enterprise方案沿用零信任存取架構，用戶每次登入都需要再次認證。「以往當用戶在離開辦公室到大廈大堂再登入，或不需再認證，但新方案就導入『零信任機制』，追蹤用戶在網絡中的每個行動，每次登入都需要再認證，提高存取安全程度。」

據了解，方案可讓用戶透過BeyondCorp遠端存取服務，用戶不但可以對託管於Google Cloud、內部部署系統（on premises）或其他公有雲端 ，包括Amazon Web Services（AWS）及Microsoft Azure的網頁應用程式強制實行存取權政策。

有效抵抗DDoS攻擊

面對無日無之的網絡攻擊，Potti強調，新方案有3大優勢：

一）無代理架構下的可擴展的零信任平台

二）連續及實時的點對點防護

三）開放且可擴展、支援多項互補

Potti解釋，新方案在瀏覽器Google Chrome上添加可擴展的DDoS（分散式拒絕服務）保護服務，可抵禦近期錄得的一次最大型的，即每秒2.5TB次的DDoS攻擊。「其次，在Chrome瀏覽器中亦新增嵌入式數據和威脅防護，防止惡意或無意的數據丟失，同時防止由網絡到瀏覽器的惡意軟件感染或滲透。」

▲ Google Cloud Security總經理Sunil Potti表示，Beyond Corp Enterprise讓用戶不需使用VPN都能遙距登入，且採用零信任存取架構，用戶每次登入需再次認證，同時兼具安全防護與便利，並取代上一代的BeyondCorp Remote Access方案。（受訪者提供圖片）

據了解，新方案能加強用戶身份認證，降低網絡釣魚攻擊風險。「每次用戶使用受 BeyondCorp保護的資源均獲持續授權保護，而用戶與應用程式，以及應用與應用之間，亦增強點對點的安全性。」

此外，技術合作夥伴在BeyondCorp聯盟中建立了生態系統，使零信任架構更普及，而客戶更能善用現有投資。「方案並可在應用程式上擴展，以融入到虛擬桌面系統（VDI）Citrix 和 VMware等合作夥伴所提供的服務當中。」

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記者：李彥煒