【本港疫情】本周四起恢復部分基本公共服務 港府：出入辦事處或政府大樓須使用「安心出行」

本港第四波疫情持續，港府宣布由本周四（28日）起恢復部分基本公共服務，同時繼續提供緊急和必要公共服務，惟要求市民在進入重開的政府大樓或辦事處時，遵從相關部門實施的防疫措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排，同時要一直佩戴口罩。

政府發言人指，為應對市民和企業的需求，各政策局和部門會在採取針對性措施減少社交接觸、實施預防感染措施的前提下，由周四起恢復部分基本公共服務。政府最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。

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他又指，為減少人流和社交接觸，港府各部門會採取彈性措施，盡量減少同一時間在辦公地點的員工數目，或更改辦事處開放時間，呼籲有需要的市民可利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲取所需服務。

另外，港府呼籲僱主按運作需要作出彈性上班安排，包括按情況讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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責任編輯：潘曉豐