【美股焦點】獲馬斯克點名讚好　呢間電商盤前大漲近一成

Tesla創辦人Elon Musk雖並非投資專家，但他的一舉一動卻備受投資者矚目。本周二（26日）他在社交平台上稱，自己喜歡電商平台Etsy（ETSY）後，該公司股價逾盤前一度升10.15%，報230美元。

Etsy是專門販賣手工製品與藝術品的電商平台，馬斯克稱自己在Etsy上，為自己的寵物狗買了一個華納兄弟火星人馬文（Marvin the Martian）的手工羊毛頭盔，但未有曬出圖片。

近期獲馬斯克點名的App、平台及遊戲如下：

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「馬斯克效應」影響市場的投資者決定已非首次，此前他曾推薦網友使用通訊軟件Signal，卻引發市場追逐一隻股票代碼為SIGL的醫療設備零件製造商Signal Advance股票，令SIGL在短短幾個交易日內股價急升數十倍，造成烏龍事件。

另外，他於本月13日曾在社交網站上貼出《偶像大師灰姑娘女孩》的角色「輿水幸子」的一張圖片，刺激《偶像大師》系列IP品牌的公司萬代南夢宮的股價急升逾4%。

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