【支援中小企】數碼港夥前海管理局　加強支援本港創科初創企業

▲ 數碼港行政總裁任景信（前排中）與前海管理局簽署合作備忘錄。（數碼港提供圖片）

數碼港今天與深圳市前海深港現代服務業合作區管理局（「前海管理局」）簽署合作備忘錄，加強雙方合作，將為兩地創科企業提供各種資源，包括人才、市場商機、技術支援、投資者網絡等支援。

【再工業化】香港工業具發展空間 工總：環保回收是未來重要工業

【建造業】建造業憂短期前景 怕工程量不足 難支撐建築公司生存

前海管理局將會為優秀的數碼港初創企業，提供在前海落地的服務和相關政策支援，其中包括為獲得「數碼港創意微型基金」、「數碼港培育計劃」、「數碼港加速器支援計劃」 或「海外及內地市場推廣計劃」資助的項目，按一比一的比例提供資助金額，並協助它們開拓內地市場。同時，雙方將共同舉辦各類與創科相關的活動，互相推薦區內優秀企業，提供更多發展空間及機遇，促進深港科技生態圈發展。

數碼港主席林家禮表示，這次數碼港與前海管理局合作，將有利支持數碼港的初創企業在大灣區發展，協助他們開拓內地市場。同時期望更多深圳及粵港澳大灣區的企業，能善用數碼港作為國際跳板「走出去」，拓展東南亞及國際市場，同時把香港及海外科技企業「引進」內地，打造國內國際雙循環，助力大灣區發展成為國際科技創新中心。

【經濟起動】渣打銀行禤惠儀：今年香港經濟增長約4% 中國成環球經濟火車頭

責任編輯：朱悅瀅