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【iPhone電池降速門】蘋果電池降速爭議未完！歐洲消費者兩月內索償22.6億元

科技 20:40 2021/01/26

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iPhone電池降速事件仍持續延燒，在近兩個月以來，歐洲國家消費者已提出3宗集體訴訟。

蘋果公司（Apple）早在2017年被爆出，在推新機時暗自調整電池系統，導致舊iPhone運行速度變慢，其後被消費者集體提出訴訟。不過iPhone電池降速事件仍持續延燒，在近兩個月以來，歐洲國家消費者已提出3宗集體訴訟，意大利消費者權益組織最近再要求蘋果至少應賠償6千萬歐元（約5.6億港元）予給受影響消費者。

綜合外媒報道，據歐洲消費者組織（Euroconsumers）發出一份新聞稿指，該組織正針對iPhone電池降速事件調查，並要求蘋果也必須向當時在歐洲受影響的消費者提供賠償。該歐洲消費者組織是由 5 個歐洲消費者組織所組成，其中兩宗分別由由比利時與西班牙的兩個消費者組織，於去年12月所發起，索償約1.8億歐元（約17億港元）。

【iPhone 12助力】分析師：蘋果上季營收　有望突破7800億元

與iPhone 12 mini競爭？傳Sony推Compact新機搶攻市場

而意大利的消費者權益組織 Altroconsumo 最新就提交了第三份的申請，該組織指出，索償金額等同在2014年至2020年，意大利消費者更換iPhone電池的總金額。這些消費者所使用到的機款包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6S Plus，牽涉iPhone數量超過100萬部。

歐洲消費者組織的新聞稿還指出，不僅是上述的 3 個消費者權益組織要提出訴訟，接下來的數周，葡萄牙的消費者權益組織也將提出集體訴訟。

蘋果承認iPhone 12系列及其MagSafe配件　或可影響心臟起搏器

責任編輯：張寶燕

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