  • 19°C
香港時間 : 2021127日 (三) 02:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手科技IPO】快手科技1024熱爆 抽幾多手快手科技才能穩獲一手？ 記得動員全家抽

股樓投資 02:36 2021/01/27

分享：

快手科技 （新上市編號：01024） 熱爆登場，周二（26日）至周五（29日）招股，當刻全民都在講快手，有如去年底大家在討論螞蟻集團IPO一樣，全民皆抽新股。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

快手1024招股 入場費11616元　集資最多420億 集資規模超京東，見【下一頁】

不過，由於快手科技的街貨極少，要像當日螞蟻集團做到人人一手相信無可能，甚至有投資界估計，要抽最少200手快手科技才能穩獲一手。

信誠證券聯席董事張智威：快手科技公開發售部份的股數較少，投資者應全家總動員認購以增加中籤機會，其中一名成員以乙組認購（認購額多於500萬元）快手科技IPO，其餘則以甲組末端認購。

輝立證券企業融資經理陳英傑認：抽300至400手才較穩陣。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

微創心通醫療2160今日起招股你抽唔抽？ 認購前的五大不可不知，見【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股

下一篇文章

【職場熱話】建築公司請司機 返足6日兼超時工作 月薪僅7000元 　網民：這麼寒酸就改叫的士啦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬