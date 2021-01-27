【快手科技IPO】快手科技1024熱爆 抽幾多手快手科技才能穩獲一手？ 券商估300手 記得動員全家抽快手科技

快手科技 （新上市編號：01024） 熱爆登場，周二（26日）至周五（29日）招股，當刻全民都在講快手，有如去年底大家在討論螞蟻集團IPO一樣，全民皆抽新股。

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快手1024招股 入場費11616元 集資最多420億 集資規模超京東，見【下一頁】

不過，由於快手科技的街貨極少，要像當日螞蟻集團做到人人一手相信無可能，甚至有投資界估計，要抽最少200手快手科技才能穩獲一手。

信誠證券聯席董事張智威：快手科技公開發售部份的股數較少，投資者應全家總動員認購以增加中籤機會，其中一名成員以乙組認購（認購額多於500萬元）快手科技IPO，其餘則以甲組末端認購。

輝立證券企業融資經理陳英傑認：抽300至400手才較穩陣。

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微創心通醫療2160今日起招股你抽唔抽？ 認購前的五大不可不知，見【下一頁】

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記者：張以正