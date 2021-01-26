【閃‧亮‧人生@iM網欄】簡單三部曲 DIY人氣賀年流心湯圓

回流香港工作10多年，除了我陀B那年留港度歲外，今年破天荒在香港過農曆新年。抗疫期間的的我，也住家廚神上身。無意中又給我發現了網上流傳着一個超容易、超好味又可呃Like的氣炸Recipe～登、登、登、登...

「氣炸流心麻蓉湯圓」！

應應節，今次專欄就和大家分享這一款可以說是「零失敗」的新派賀年食品，最啱一家大細一齊動手做，材料簡單之餘完全無難度，絕對是No.1賀年親子活動之選！

團團圓圓——氣炸流心湯圓

材料：

雞蛋1隻、印度煎餅皮2塊、即食麻蓉湯圓6粒

步驟：

1. 將一塊完整的煎餅皮分開四小份，切成三角型後，將麻蓉湯圓放入酥皮內包好，然後修剪底部多餘的餅皮。

2. 在餅皮上擦上蛋漿。

3. 將包好餅皮的湯圓放入氣炸鍋/光波爐氣炸，以180度氣炸10分鐘，酥皮炸至金黃色即成。

小貼士：餅皮底部不宜太薄，否則氣炸過程容易「爆漿」

食厭傳統湯圓，可跟我一起玩玩新意思，一家大細吃過團年飯後，一起動手做做這個充滿美好寓意的「團團圓圓」～

零失敗氣炸流心湯圓！

仲有片睇㗎，立即去片：

團團圓圓——流心氣炸湯圓

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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