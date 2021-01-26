【新股IPO】健倍苗苗2161賣保濟丸及何濟公抽唔抽？　認購前先留意五大要點

▲ 健倍苗苗2161抽唔抽好？認購前先看五大要點。

健倍苗苗 （新上市編號：02161） 從雅各臣 （02633） 分拆出來，為香港多個品牌中藥及保健品的分銷商，保濟丸及何濟公止痛退熱散為健倍苗苗兩大暢銷產品。不過，疫情對保濟丸銷情構成影響，健倍苗苗整體毛利率亦下降。究竟健倍苗苗抽唔抽好？認購健倍苗苗前，可參考以下五點。

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1. 健倍苗苗產品多元化

健倍苗苗於香港經營非處方品牌藥及非處方品牌中藥的品牌運營商中按收益計排名第四。除保濟丸以外，健倍苗苗經營20個主要品牌，包括唐太宗、何濟公等9個自主品牌，另有11個第三方品牌，如德國秀碧、德國美德瑪、瑞士倍髮加等。

截至去年3月底，按庫存單位計算，健倍苗苗產品組合包括194個品牌逾1,700款產品，包括700多款單味及複方濃縮中藥顆粒產品。

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2. 自主品牌收益佔比下降

截至去年3月底，健倍苗苗經營合共20個主要品牌（按財政年度內的收益貢獻計識別為我們的20大品牌），包括11個第三方品牌及9個自主品牌（主要品牌如下），合共佔該財政年度總收益的94.3%。

2020財年（截至去年3月底年度），銷售自製自主品牌產品所得收益分別佔自主品牌產品整體銷售額74.3%，截至去年7月底止4個月，進一步降至56.5%。2018、2019財年佔比分別為98.4%及98%。

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3. 毛利率近年不斷下降

健倍苗苗於2018財年及2019財年整體毛利率分別為55.3%及55.2%，惟2020財年降至49.8%，截至去年3月止4個月，毛利率再降到49.2%。

公司解釋，品牌藥、健康保健品及品牌中藥三大類產品毛利率均有所下降，主要由於高毛利率的保濟丸銷售減少、疫情期間銷售毛利率相對較低的口罩等。

4. 扣除上市開支後，集資由逾5000萬降至約1000萬元

健倍苗苗預計，分拆上市料集資5360萬元，但扣除上市開支後，公開發售所得款項淨額最少僅為1060萬元。其集資所得將用於中藥組合開發及品牌管理、第三方品牌產品組合增長及一般企業用途。

公司預期，截至今年3月底止年度，純利會因上市開支而受到重大影響。

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5. 預期融資成本將大增

健倍苗苗指，受惠於香港政府防疫抗疫基金保就業計劃下所發放的進一步工資補貼670萬元，減輕了員工的成本支出。不過，公司預期融資成本於截至今年3月底止年度將會大幅增加，主要由於去年11月提取新造銀行借款中的2.5億元，以悉數償付應付直接控股公司的全部未償還款項。

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編輯：陳韻妍