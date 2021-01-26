【BNO移民搵工】90後倫敦初創公司打工 遇到這樣的老闆 希望員工指出他的錯處

90後Sonia曾任旅遊記者，2019年底以工作簽證到英國倫敦，原本找到旅館酒吧工作，但因疫情酒吧被迫關門，她頓時失業，後來經歷了7個月的搵工歲月，幾乎花盡「盤川」要返港。最後她成功找到的工作，是在一間英文教材初創公司任視頻編輯，公司裹同事大部份是英國人，年紀跟她相若，他指老闆還未過30歲，她面對是截然不同的工作文化。

她指公司很注重生活與工作的平衡，重視員工對公司有沒有歸屬感，提供很多福利，例如會提供津貼給員工去健身、進修等；而且公司的人事部，每月都有一份問卷給每個員工，上面是查詢員工的開心程度、覺得自己的工作價值，覺得公司有什麼做得不足等。人事部的工作目標，是提升員工的歸屬感，他們的文化是鼓勵溝通。

「你會感覺公司對員工的重視，想你留下來工作，喜歡自己的工作，對公司有歸屬感。」她指公司相信，如果同事只是「為份糧」留下來工作，是不會做得好的。相反喜歡自己工作，對公司有歸屬感，員工才會主動積極去完成任務，「香港要開OT（超時工作），給你福利、補錢是補償，無限零食，做得辛苦就俾包餅你食吓。」她指其實當員工對公司無歸屬感，工作不開心，即使再高的薪酬，員工最後還是想離開。

最特別是老闆會定期及單獨跟每位員工面談，閒話家常，老闆想了解同事的工作，對公司的看法，最令Sonia印象深刻的是，「老闆希望有人指出他的錯處，有甚麼做得不好，公司有甚麼做得慢了停了。」這令Sonia大感意外，她笑言在香港沒遇過這樣的老闆。

此外，香港人會覺得上頭派下來的工作，只要做不要問，更不會拒絕，但Sonia指老闆有次跟她說，亞洲人的工作文化是不會說「不」，他說有時「 No is powerful」，「他叫我要學習說不 。」。她身邊的同事更提醒她，工作上是可以說「不」，否則會有大堆工作，無法做到「Work-life Balance」，這都令她這個港人見識不同的工作文化。

延伸閱讀：【BNO 移民搵工】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？【【下一頁】

延伸閱讀：【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？【【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊