【低水筍盤】港島樓位置超便利 3分鐘到港鐵站對面又有商場 上車客475萬買到2房單位

樓市持續暢旺，一手交投量也不俗，近日業主的議價空間明顯再收窄，部份甚至將放盤叫價調高，上車人士要找尋低水盤難度也更大。事實上，港島區仍有不少交通便利，入場銀碼低500萬元以下的選擇。

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中原地產高級分區營業董事蔡瑋倫表示，北角嘉威大廈B座低層3室，實用面積239平方呎，2房間隔，望樓景。業主以475萬元將單位易手，折合平均實用呎價19,874元。

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蔡瑋倫指，買家屬於上車客，見大廈已完成維修，位置方便，鄰近大型商場及地鐵站，即馬上承接。原業主於2011年2月以212萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利263萬元，單位升值124%。

位於北角渣華道146至166號的嘉威大廈，由恒基（00012）發展，於1984年11月入伙。物業設有2座，提供300個單位，實用面積由233平呎至282平方呎。嘉威大廈最大的賣點是交通便利，前往港鐵北角站只需3分鐘，前往北角碼頭及巴士總站也是非常便利。由物業行數分鐘，即達新型購物商場北角匯，設有酒店、食肆及戲院；同時前往北角的街市：渣華道街市及春秧街街市也十分方便。

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記者：陳詠妍