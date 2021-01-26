工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元

工業貿易署請貿易助理，月薪為30,200元 ,獲取錄申請人將按非公務員合約條款聘任，任期最長12個月。完成任期後續約與否視乎部門運作實際需要及受聘人品行和工作表現而定，以下為此職位的入職要求及職責。

入職條件

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註 : 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）C級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後舉行的香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。

工業貿易署貿易助理職責

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註 : 可能須不定時工作或／及往海外公幹。

工業貿易署貿易助理福利

如受聘人能圓滿地完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現和行為，將會獲發約滿酬金。這筆酬金加上政府向強制性公積金計劃所作的任何供款，將相等於合約期間所支取底薪總額的百分之十。受聘人可享有的休息日、法定假日、公眾假期、有薪年假、病假、產假、侍產假，以及其他福利（如適用），有關假期及福利將根據合約條款及《僱傭條例》規定處理。

申請表格[G.F. 340 (Rev. 3/2013)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。表格亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。申請人須附上分别以中文和英文擬備，字數不少於五百字的申請信，陳述因何認為自己是擔任該職位的適當人選。

填妥的申請表格連同中、英文申請信，須於截止申請日期或之前(信封上的郵戳日期將會視作申請日期)，以郵遞方式寄往工業貿易署下述地址。請在信封面上註明“申請貿易助理職位”。申請書如資料不全、未有夾附申請信、逾期或以傳真/電郵/親身方式遞交，概不會受理。

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責任編輯：翁嘉陽