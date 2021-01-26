【資金流向】港股離奇過山車　騰訊破紀錄吸89億北水

港股離奇坐了兩日過山車，恒指周一急升711點後，周二急跌767點，北水依舊流入139.5億元，騰訊（00700）照吸89.4億元，吸資額比昨日的67.5億元更大，亦是騰訊歷來最大的吸資額，不過，騰訊由昨日急升10.9%，到今日回吐6.3%，投資者疑問，基本因素未有大變，為何單日出現巨大波幅。

股份 北水流向 股價變幅 騰訊 +89.4億元 -6.3% 中海油 +27.3億元 -2.4% 中移動 -12.9億元 -3.5%

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騰訊全日走勢先高後低，對北水來說，今日可以更低價買入騰訊；但對沽貨投資者來說，明顯不同意騰訊目前估值，成為北水爭奪定價權的橋頭堡。騰訊成交365億元，為港股最活躍成交股份，北水買及賣成交達146.6億元，佔騰訊成交40%。

另外，北水買入第二多股份為中海油（00883），中海油股價U盤更嘜低至7.6元，全日跌2.4%，成交166億元。MSCI及富時收市後剔出中海油，北水資金有明顯的護盤作用。

至於中移動（00941）壓力紓緩後，北水正式退潮，淨流出12.9億元。中移動股價跌3.5%。

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記者：譚志偉