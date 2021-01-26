【香港疫苗】復星BioNTech首批疫苗料2月底抵港 BioNTech：持續評估安全事件報告

▲ 首批復星BioNTech疫苗料2月下旬抵港。

復星醫藥 （02196） 與BioNTech（美：BNTX）合作的mRNA新冠疫苗「復必泰」（Comirnaty）獲港府緊急使用許可，復星醫藥表示，將與本地專業物流公司合作安排疫苗的中央運送及儲存，同時會提供疫苗注射培訓，以及配合港府追蹤不良反應報告。目前政府正式宣佈會向復星及BioNTech採購750萬劑疫苗，BioNTech指，供應香港的所有疫苗將在德國生產，公司正努力將今年疫苗的產能目標由13億劑提升至20億劑，以保障香港及其他地方的供應。

林鄭：已向中央提出分配國產疫苗，復星BioNTech疫苗100萬劑2月下旬到港，請按【下一頁】

復星醫藥董事長吳以芳稱，2月底首批疫苗抵港後，何時接種以及接種的次序將由港府安排，復星醫藥要確保的是產品安全以及使用的正確性，避免過程中出現任何意外。香港執行首席代表羅紫君則指，已與本地專業物流公司合作安排疫苗運輸及儲存，但未有透露與哪些第三方供應商合作。

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羅紫君續指，疫苗在德國生產48小時後將運抵香港，由專業的物流公司在攝氏零下75度由機場運至中央儲存倉，每日或每個時段根據政府需求，將相應數量的疫苗解凍，疫苗在2至8度下可保存5天，在此時間內完成疫苗運輸至接種場所及完成接種。

挪威有29名長者接種BioNTech疫苗後死亡，當局稱檢視當中13個案後，相信該疫苗的常見副作用如發燒和嘔心，有可能令部分體弱長者死亡。BioNTech首席策略官Ryan Richardson表示，有4.3萬受試者參與大量隨機三期臨床試驗，並未見到嚴重不良反應，會持續評估各地提出的安全報告，公開收集相關意見。

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復星醫藥首席醫學官回愛民則指，以往疫苗研發需要數年才能完成，但疫情爆發後短短一年時間疫苗已經面世，令部分人質疑疫苗是否安全。他指，疫苗研發雖然快，但經過各國嚴格的審批，相信質量有保障，另外病毒本身變異率低、變異對抗原性影響少，加上感染率高，為疫苗的開發提供便利，同時全球的協作、科學的進步也加速疫苗的研發。

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編輯：陳健婷