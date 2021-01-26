【大行點睇】澳門訪客反彈重質不重量 大和睇好濠賭股復甦

大和發表報告月，指預計濠賭股陸續公布去年第四季業績時，將開始見到業務復甦的跡象，預計去年第四季行業經調整的物業EBITDA按年跌2.4億美元，除了澳博控股 （00880） 外，其他濠賭股經調整的物業EBITDA成功返回正數。

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大和又指，雖然澳門訪客數量增長有所放緩，但12月澳門高端奢侈品銷售按年錄得增長，即使訪澳旅客人數未有明顯增加，但旅客消費量亦有所改善，有利高端中場的表現。

因此，大和建議選擇以高端中場為主打的濠賭股，包括金汾中國 （01928） 及銀河娛樂 （00027） 。

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