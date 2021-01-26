【2021預測】高力國際：樓市最差時候已過　若經濟反彈　料樓價升5%

過去一年，疫情全球肆虐，惟香港樓價只是微跌。及至今年，疫苗面世，市場預計，樓價快將回升。高力國際香港及大灣區研究部主管鄧淑賢說，去年疫情肆虐，但樓價仍然企穩，可見樓市需求強勁，又認為樓市最差時間刻已過，而在低息環境下，料香港住宅需求仍然強勁，假如今年經濟反彈，預計住宅樓價將升5％。

她又認為，目前經濟前明未明，為求盡快沽貨，發展商都減價推新盤，而且策略見效，及至第二輪銷售時，發展商也立即加價，顯示市民需求強勁。至於豪宅方面，由於部分買家來自海外及中國，故其價格取決通關情況，暫料今年豪宅樓價持平。

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投資市場上，去年成交大跌，是過去十年新低，該行資本市場及投資服務高級執行董事王振康說：「踏入2021年，有見私募股權基金正物色配置機會，明確表示投資氣氛有所改善。要特別留意的是，香港的資金供應（M1、M2及M3）處於歷史最高位；此外，利率於接近零水平，加上撤銷商業資產的雙倍從價印花稅，2021年將造就合適環境，助成交量大幅反彈。」

他續說，今年將有更多內地資金流入香港市場，而且中國經濟復甦，加上人民幣走勢轉強，對中國投資者來說，香港房地產價格變得更吸引，而且重要的是，中央政府致力推動粵港澳大灣區的發展，鞏固香港金融中心的地位，而這將成為大型企業的明燈，吸引她們調動資金來港。

甲廈方面，空置率持續上升，以致租金大跌，該行香港商業物業服務主管顏慧萍預計，將有更多內地企業進駐核心商業區，並設立寫字樓，而且IPO市場走勢強勁，跨境金融項目相繼推出，料多了內地金融企業和財富管理公司的需求。

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零售商舖方面，該行香港商舖服務董事吳凱寧說，由於疫情肆虐，零售業出現明顯的趨勢，其中超級市場、家品及嶄新餐飲概念相關業務皆見增長，以超級市場為例，零售額按年上升9.5％（2020年1月至11月），而整體零售額則下跌25％。

她又預計，本地消費將繼續成為今年重心，而業主將更願意引入有故事可訴的非傳統品牌、協商靈活的租賃條款、推廣節日快閃店，並進一步推展忠實顧客計劃和獎賞活動。此外，她又認為，疫苗出現可望重新通關，而非傳統零售商更可因租金大幅調整，趁機進駐核心區。

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