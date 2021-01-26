【突襲式封區】油麻地碧街15-27號和東安街3號晚上7時起封區　目標周四早上6時許解封

▲ 【突襲式封區】油麻地佐敦指定區域晚上7時起封區 目標明早6時許解封

本港疫情持續，繼早前圍封佐敦指定區域後，政府突然在油麻地封區。政府今日再次引用引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午7時起限制在油麻地指明「受限區域」（即碧街9-27號和東安街3號）內的人士活動，所有逗留該區的人士必須留在處所並按政府安排接受強制檢測。

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政府表示，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在周四（1月27日）上午6時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。政府指，若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

政府指，早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，但小區內感染情況持續嚴峻，由1月11日至1月25日，上述地點共錄得超過40宗確診個案，涉及三幢大廈，衛生防護中心早前已在「受限區域」中撤離部分碧街的居民到檢疫中心。

限聚令延長一周至2月3日【下一頁】

政府解釋，「受限區域」內的樓宇樓齡較舊、日久失修，多屬『三無』大廈，劏房情況普遍，社區感染風險甚高，相關樓宇的污水樣本檢測亦呈陽性顯示可能存在感染風險。經過風險評估後，因此有需要就「受限區域」作出限制與檢測宣告，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可被罰款25,000元及監禁六個月。

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編輯：陳韻妍