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【吉利汽車175】吉利傳獲邀代工生產 法拉第未來電動車

股樓投資 19:41 2021/01/26

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樂視集團創辧人賈躍亭旗下，有內地互聯網造車「頭號玩家」之稱的電動車生產商法拉第未來自成立開始便風波不絕，財困、裁員等負面新聞一直困擾公司，旗下純電動車FF91的推出計劃兩年後仍未見影，而多個後來者已經在量產新車，進度大落後。然而據外電引述消息報道，法拉第未來將在中國成立一個新基地，包括一個工廠及研究中心，並傳出邀請吉利汽車（00175）提供外包製造服務，吉利今日一度創新高見36.45元，全日倒跌1.1%報33.4元。

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消息指，基地計劃選址在中國一線城市，期望初期產能超過10萬輛車。該人士還表示，法拉第未來還考慮在同一城市增設一個研究中心。消息人士又補充稱，吉利也將協助該款車的工程設計，並增添包括自動駕駛功能在內的智能汽車技術。

此外，市傳法拉第未來亦正在內地尋求新一輪融資，當中吉利已表明投資意向。至於法拉第未來的股東中國恒大（03333）也參與了此次融資洽談。吉利對投資法拉第未來傳聞不予置評。

【延伸閱讀】【大行點睇】里昂上調物管股目標價　追落後推薦四大股份  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

吉利汽車（00175） 經濟

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