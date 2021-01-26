富蘭克林鄧普頓：亞洲貨幣將表現強勁　中國2021年經濟增長或達8%

投資基金管理公司富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton Investments）發表2021年投資展望，西方資產管理亞洲（日本除外）投資管理主管兼基金經理孫應梅（Desmond Soon）表示，亞洲新興市場的貨幣將在本年表現強勁。

他表示，貨幣投資者在本年應聚焦在菲律賓披索、新加坡元、韓圜及人民幣。孫應梅特別提到，縱使人民幣不會在短期內強勢升值，但相信人民幣價值會不斷穩步上升5-6%。他說，即使在2020全球經濟低迷的情況下，人民幣依然是總回報率最高的一款貨幣。與此同時，他認為菲律賓披索亦有一定的升值潛能，受惠於眾多海外菲律賓勞工帶來龐大的外匯收益，因此菲律賓披索在當今經濟環境下還有升值空間。

另外，孫應梅也呼籲投資者留意高息貨幣，例如印度及印尼的十年期國債分別有5.5%及6%的回報率。

富蘭克林鄧普頓投資方案團隊高級副總裁兼投資組合經理唐崢輝指出，全球經濟在經歷新冠疫情低潮下原將面臨反彈，但因西方國家疫情仍未消散，預計反彈力度將被拖慢，各國經濟將在2021年下半年才有好轉。

他提到，由於全球需求強勁，中國在出口表現保持強勢，因此令中國在目前的經濟環境下佔優。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊基金經理黎邁祺更預測，中國經濟增長將在下半年達8%。他指中國的出口、國內消費以及國內旅遊市場將帶動中國經濟繼續增長。

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