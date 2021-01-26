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【取代年終尾牙】台灣科技大廠送Apple Watch、電子禮券　聚餐及抽獎費無減

科技 19:00 2021/01/26

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在疫情下人人都擔心減花紅、福利的時候，台灣科技大廠仁寶向員工宣布，只要是入職三個月以上的員工，就可獲送Apple Watch SE及電子禮券1.2萬台幣（約3,300港元）。

台灣公司每逢歲晚臨近都會舉行「尾牙」，即打工仔的年終聯歡會，獎賞員工在一年來對公司的付出貢獻。不過由於新冠肺炎疫情下，需要取消尾牙保護一眾打工仔安全。其中台灣科技大廠仁寶就向員工宣布，只要是入職三個月以上的員工，就可獲送Apple Watch SE及電子禮券1.2萬台幣（約3,300港元）。

綜合台灣媒體報道，以該集團8,800名員工計算，電子禮券的總金額便達到1.05億台幣，即是接近三千萬港元。加上每隻市價 8,900 台幣（約2,462港元）的Apple Watch SE，就是總共超過5千萬元港。

事實上，該大廠近年持續擴張Apple Watch代工業務， 連帶穿戴業務都有雙位數明顯增幅。而在疫情下人人都擔心減花紅、福利的時候，該廠還讓打工仔們都擁有一隻Apple Watch SE，可說是待遇優厚。

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而往年各大代工廠都會舉辦超大型尾牙、送禮獎賞等，不過今年因為疫情影響下紛紛取消。仁寶在去年率先宣布，取消大型尾牙，採用「遍地開花」方式，改由各部門自行舉辦。

仁寶的董事長許勝雄曾指出，由各部門自行舉辦尾牙，一方面可以確保員工安全，又能產生消費動能，是在疫情之下的變通方法。而各部門自行舉辦尾牙，公司也不會少給相關費用，原本大型尾牙舉辦的成本如聚餐費用、抽獎獎金、藝人表演費用等，計算總和過後再除以員工總數，交由各部門自行舉辦活動。

【2021展望】2021年科技發展走勢　報告：邊緣為主的模式會成為主流

責任編輯：張寶燕

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